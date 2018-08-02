DHA YURT:ÜNYE'DE SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

ORDU'nun Ünye ilçesindeki etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Sokaklar ve caddeler biriken yağmur sularıyla kaplandı. Ünye ilçesinde bu gece saat 03.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur yaklaşık 6 saat aralıksız devam etti. Şiddetli sağanak yağmur Çınarlık, Bayramca, Fevzi Çakmak ve Liseler mahallelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde bazı ev ve işyerlerinde su baskınları meydana geldi. sokaklar ve caddelerde biriken yağmur suları ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Tabakhane Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi ise korkuya neden oldu. Yuvasını su basan bir sokak köpeğinin ise yavrularını ağzıyla taşıyarak başka bir yere götürmesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Meteoroloji tarafından bugün Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde için ani taşkın riski bulunduğu belirtilerek uyarı yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Suyla kaplı bölgelerden detay

-Vatandaşlardan detay

-Yağmur yağması

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu) ()