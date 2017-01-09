Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

DHA YURT:ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ULUDAĞ YOLUNA KARA SAPLANDI

BURSA'da Uludağ'a çıkmak isteyen Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören 44 öğrencinin bulunduğu otobüs sürücünün zincir takamaması sonucu kara saplandı. Kurtarılmayı bekleyen öğrenciler kiraladıkları traktör ile otobüslerinin kurtarılması...

DHA YURT:ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ULUDAĞ YOLUNA KARA SAPLANDI

BURSA'da Uludağ'a çıkmak isteyen Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören 44 öğrencinin bulunduğu otobüs sürücünün zincir takamaması sonucu kara saplandı. Kurtarılmayı bekleyen öğrenciler kiraladıkları traktör ile otobüslerinin kurtarılması sonucu yollarına devam ettiler.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde okuyan 44 öğrenci bugün kayak eğitimi almak ve gezmek için niversiteye ait otobüs ile günübirlik Uludağ'a gitmek üzere üniversiteye ait 26 VU 255 plakalı otobüs ile yola çıktılar. Öğrencileri taşıyan otobüs Uludağ'a 10 kilometre kala sürücünün zincir takmaması sonucu kara saplandı. Yaklaşık üç saat kurtarılmayı bekleyen öğrenciler çareyi aralarında topladıkları 200 lira para ile traktör çağırıp araçlarını çekmekte buldular. Kurtarma çalışması sırasında yol trafiğe kapatıldığı için uzun araç kuyruğu oluştu.



Anadolu Üniversitesi'ne ait otobüs zincir taktıktan sonra yoluna devam ederken öğrenciler ise bol bol selfie çektiler.

Görüntü dökümü



----------------------------



Kara saplanan otobüs



Öğrencilerin görüntüsü



Röpertajlar



Otobüsün kurtarılması



Yolun kapatılması



Aracın zincir takıp gitmesi



Detaylar

Faruk KAHRAMAN/BURSA ()-

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55