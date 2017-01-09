DHA YURT:ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ULUDAĞ YOLUNA KARA SAPLANDI

BURSA'da Uludağ'a çıkmak isteyen Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören 44 öğrencinin bulunduğu otobüs sürücünün zincir takamaması sonucu kara saplandı. Kurtarılmayı bekleyen öğrenciler kiraladıkları traktör ile otobüslerinin kurtarılması sonucu yollarına devam ettiler.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde okuyan 44 öğrenci bugün kayak eğitimi almak ve gezmek için niversiteye ait otobüs ile günübirlik Uludağ'a gitmek üzere üniversiteye ait 26 VU 255 plakalı otobüs ile yola çıktılar. Öğrencileri taşıyan otobüs Uludağ'a 10 kilometre kala sürücünün zincir takmaması sonucu kara saplandı. Yaklaşık üç saat kurtarılmayı bekleyen öğrenciler çareyi aralarında topladıkları 200 lira para ile traktör çağırıp araçlarını çekmekte buldular. Kurtarma çalışması sırasında yol trafiğe kapatıldığı için uzun araç kuyruğu oluştu.



Anadolu Üniversitesi'ne ait otobüs zincir taktıktan sonra yoluna devam ederken öğrenciler ise bol bol selfie çektiler.

Görüntü dökümü



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Kara saplanan otobüs



Öğrencilerin görüntüsü



Röpertajlar



Otobüsün kurtarılması



Yolun kapatılması



Aracın zincir takıp gitmesi



Detaylar

Faruk KAHRAMAN/BURSA ()-