DHA YURT:ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TAVUKLU PİLAV YEDİKTEN SONRA ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA(EK)

ÜNİVERSİTELİ HAYRETTİN, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİT'te, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, getirildiği ihastanede taburcu edildikten sonra evde fenalışıp yaşamını yitiren 26 yaşındaki Hayrettin Ömeroğlu, Bursa'da toprağa verildi. Talihsiz gencin babası, oğlunun ölümüne neden olmakla suçladığı doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ikinci sınıfında öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, geçtiğimiz cumartesi akşamı kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, kendisine serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Gece tekrar fenalaşan Ömeroğlu, arkadaşı tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

İzmit'te sokakta satılan pilav ve tavuktan yedikten sonra rahatsızlanıp ölen Hayrettin Ömeroğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Bursa'nın Gürsu İlçesi'nde bugün toprağa verildi. Öğlen, Fethi Cami’nde düzenlenen cenaze törenine talihsiz gencin ailesi, akrabaları ve okul arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Cabbar Ömeroğlu'nun taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde Hayrettin Ömeroğlu'nun kardeşleri Emrah ise gözyaşlarını tutamadı. Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayrettin Ömeroğlu'nu hastaneye kaldıran ev arkadaşı Muhittin Müftü, “Beni akşam telefon ile arayınca Hayrettin'in hastanede olduğunu öğrendim: Hemen yanına gittim. Serum takıldı İki saat sonra doktoru, Hayrettin ateşenin olduğunu söylemesi ve kusmasına rağmen onu, 'bunlar normal. Ateşinde çıkacak, kusacaksın da. Bol sıvı tüket" dedi.

Serumu bittikten sonra doktorun yanına gittiğimde arkadaşım yine kusuyordu. Buna rağmen doktor onu ilaçlarını yazarak taburcu etti. Kendisini eve bıraktıktan sonra gidip ilaçlarını aldım. Geldiğimde ishal olmuştu. İlaçlarını verdim. Yine kustu ve sonra uykuya daldı. Bir süre sonra uyanınca çok kötü olduğunu, göğsünün ağrıda bana bildirdi.

Hayrettin'in rağhatsızlığı devam ederken doktorun bana söylediği, 'önemli bir şey yok' sözü aklıma geldi Buna rağmen ambulans çağırıp arkadaşımı hastaneye tekrar götürmek istedim. Ambulans gelince onu sedyeye koyduk. Bu sırada elimi tuyordu. abi beni bırakma.' dedi. Sonra gözlerini yukarı dikti. Ben yakınımızda olan hastaneye koşarak gittim. Hayrettin ise ambulansta öldü" dedi.

Acılı baba Cabbar Ömeroğlu ise oğlunun ölümünde doktorun ihmali olduğunu söyleyip görevli doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Görüntü dökümü

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Cenaze töreninden görüntü

Ölen gencin arkadaşı olay gecesini anlatıyor

Baba ile röp

Arkadaşları ile röp

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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