DHA YURT:ULUDAĞ’DA KAYAK PİSTLERİNE ÇİFTE KONTROL

YURT:ULUDAĞ’DA KAYAK PİSTLERİNE ÇİFTE KONTROL

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da pistlerin güvenliğini jandarmanın yanı kayak öğretmenleri ve otel görevlileri sağlıyor. Sömestr tatili için gitti Kayseri Erciyes Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yiğithan Selvi’nin ölümüyle kayak pistlerinin güvenliği yeniden gündeme geldi.



Tatilcilerin beyaz cennet olarak adlandırdığı Uludağ’da, yeni sezon ile ilgili önlemler, sezon açılmadan önce Valiliği bir dizi önlem almıştı. Valiliğin aldığı kararla, önleyici tedbirler almak ve ani gelişebilecek kriz durumlarında meteorolojik değişimlerde pistlere müdahale etmek amacıyla Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Uludağ Skıpass Ortak Girişimciliği (USOG), Kayak Federasyonu ve Doğa Koruma Ve Milli Park Müdürlüğü’nden (DKMP) birer görevlinin bulunacağı Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu kuruldu.



Bu komisyon pistlerin sabah açılış ve akşam kapanış saatlerini, pistlerin şiddetli rüzgar, fırtına, yoğun sis ve yoğun kar yağışı gibi hangi meteorolojik şartlarda kapatılacağını, güvenlik ve risk haritalarını baz alarak karara bağlıyor ve mekanik işletmecilerine anons ederek kararın uygulanmasını sağlıyor.



Alınan tedbirler kapsamında pistlerin arka ve yan bölümlerinin file ile kapatıldı ve uyarıcı levhalar konuldu.



Pistlere yaya, araç, kar motoru, kızak, ATV ve günübirlikçi vatandaşların kayak harici bir amaçla girmesini engelleniyor. İkazlara uymayanlara idari işlem yapılıyor. Pistlerdeki güvenliği jandarmanın yanı sıra kayak öğretmenleri ve otel görevlileri sağlıyor. 300 üyesi bulunan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta,Uludağ’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan kayıpların son yıllarda yaşanmadığını söyledi. Pist güvenliğinin sağlanması konusunda da önlem alındığını kaydeden Usta, “Otelciler kendi bünyesinde bize 4 tane 5 tane güvenlik elemanı veriyor. Kayak öğretmenleri de pist güvenliğini sağlıyor. Öğretmenlerimizin hepsine biz kolluk takıyoruz. Yayaların piste çıkmaması için uyarıyoruz. Milli Parklar Müdürlüğü’nden de bu konuda destek istiyoruz.ö dedi.



Uludağ’da pistlerle ilgili kararların ortak bir çalışma sonucunda oluştuğunu diye getiren Beceren Otel sahibi Burak Beceren, “Uludağ’ın yönetim bünyesinde olan bazı arkadaşlarımız gün boyu pistlerde kayarak yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmekte. Yaralanmalara anında müdahale etmekteyiz. Bu müdahale jandarmanın da kontrolüyle gerçekleşen durumlar. Sadece işletmeciler veya kamu birimleri yalnız başına çalışmamakta, bütün olarak çalışmaktayız. Zaten hava şartlarına göre pistlerin açılıp kapanmasına jandarma, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği ve otel yöneticileri karar veriyor. Mobil uygulamalarımız üzerinden misafirlerimize anlık olarak kapanan ve açık olan tesisleri bildiriyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü



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-Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile röp



-Turizmci Burak Beceren ile röp



-Uludağ dan genel ve detay görüntüler

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () -

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