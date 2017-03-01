DHA YURT:TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU

100 TON HAMMADDE, 40 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde polis tarafından bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan 40 ton sahte rakı ve viski ile 100 ton hammadde ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte içkinin, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en fazla sahte içki olduğunu, gözaltına alınan şebeke üyelerinin, kiraladıkları mekanı adeta fabrikaya dönüştürdüğünü kaydetti.İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği büyük operasyonun hazırlığı yaklaşık 3 ay önce başladı. İstihbarat ve saha çalışmaları sırasında polis, Bornova'daki Aykop-2 Sitesi'nde depo olarak faaliyette bulunuyormuş gibi gösterilen yerde sahte içki üretileceği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen polis, depoyu kiralayan kişileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte, şebeke üyelerinin stok yaptığı, ancak üretime geçmediği tespit edildi. Polisin takibinden habersiz olan şebeke üyelerinin, iddiaya göre içki üretimi yapan firmaların üretim sonrası kazanlarda kalan atık hammaddeyi Kemalpaşa'daki bir kimya fabrikası aracılığıyla aldığı, bunları depoladığı saptandı.

1 AY ÖNCE ÜRETİM BAŞLADI

Zanlıların yaklaşık 1 ay önce üretime geçmesi üzerine, polis takibi sıklaştırdı. Zanlıların ürettikleri sahte içkiyi adeta fabrikaya dönüştürdükleri alanda depoladıkları anlaşıldı. Zanlıların adres ve kimliklerini belirleyen polis, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ö.K., R.E., S.D., F.Ö., A.A., R.Ç., İ.A. ve C.Y. gözaltına alındı.

MİKTARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Depo görünümlü mekana giren polis ekipleri, manzara karşısında şaşkına döndü. Daha önce akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında ele geçirilen dev tankların bu kez sahte içki üretiminde kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, çok sayıda 1 tonluk plastik tank, 1 tonluk 1 demir kazan, 1 su kulesi, 2 ölçüm cihazı, 1 buhar makinesi, 1 su motoru, 20 litrelik 75 boş bidon, tıka basa doldurulan plastik tankların içinde ise toplam 32 ton sahte rakı, 8 ton da sahte viski ele geçirildi. Ayrıca, Kemalpaşa'daki geri dönüşüm ve kimya fabrikasında yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan yaklaşık 100 ton hammadde ele geçirildi. Alkol üretimi yapılan fabrikalarda atık olarak değerlendirilen bu maddenin, ateş yakma jeli üretiminde de kullanıldığı öğrenildi.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR ÖNLENDİ

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte içkinin, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en fazla mektar olduğunu, gözaltına alınan şebeke üyelerinin, kiraladıkları mekanı adeta fabrikaya dönüştürdüğünü belirtti. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin 10 milyon 425 bin TL, engel olunan kamu zararının ise 6 milyon 515 bin TL olduğu bildirildi. Zanlılardan A.A., R.Ç., İ.A. ve C.Y.'nin ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldığı diğerlerinin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyonda ele geçirilen malzemelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Tufan HAMARAT / İZMİR, ()