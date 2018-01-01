DHA YURT;TÜRKİYE 2018' E BÖYLE GİRDİ

ANKARA'DA KIZILAY MEYDANI TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile birlikte çok sayıda cadde ve sokak saat 20.00 itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Yılbaşını Kızılay'da kutlamak isteyen vatandaşlar ise polis tarafından arandıktan sonra meydana alındı. Ankara'da yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yaya ve taşıt trafiğinin oldukça yoğun olacağı değerlendirilen oteller, AVM'ler ve eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Yeni yıl nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; saat 20.00'dan itibaren etkinlikler sona erene kadar Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ayrıca Güvenpark etrafı da polis ekipleri tarafından barikatla kapatılarak bomba arama köpeği ile arandı. Park alanı içerisine girmek isteyenler ise polisler tarafından tek tek arandı. Ayrıca Bahçelievler 7'inci Cadde'ye açılan cadde ve sokaklar,Tunalı Hilmi Caddesi'ne açılan cadde ve sokaklar, Filistin Caddesi'ne açılan sokaklar, Tunus Caddesi tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokaklar ve Bestekar Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Öte yandan kentteki 26 alışveriş merkezinde özel güvenliğin kontrollerine ilave olarak polis ekipleri görev aldı. Polis ekipleri özellikle Kızılay ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, kent genelinde 7 bin 344 polis ve 2bin 400 jandarmanın görev alacağı öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin gece boyunca caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde ve eğlence mekanlarında tedbir alacağı bildirildi.

ANKARA'DA YENİ YIL KUTLAMASI

Ankara'da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yeni yıla havai fişek gösterileri ile girdi. Trafiğe kapalı alanda oynarak doyasıya eğlenen vatandaşlar, dilek feneri uçurdu. Polis ekipleri ise meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Onlarca poliste 'Noel Baba' kılığında görev yaptı. Vatandaşlar, yeni yılı kutladıktan sonra dağılmaya başladı.

SİVEREK'TE YENİ YILA YİNE SİLAHLI KUTLAMA İLE GİRİLDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu. 2018 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

ESKİŞEHİR'DEKİ YILBAŞI KUTLAMASINDA IRAK BAYRAĞI GERGİNLİĞİ

ESKİŞEHİR'de Iraklı ve Suriyelilerin sokakta yılbaşı kutlaması yaparken Iraklı bir gencin Irak bayrağı sallaması gerginliğe neden oldu. Iraklı genci aşağıya indiren bir grup Eskişehirli genç, Türk Bayrağı çıkartıp bozkurt işareti yaparak 'Ne mutlu Türküm diye' bağırdı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan Iraklı ve Suriyeliler, bir süre kendi aralarında oynayarak yeni yılı kutladı. Iraklı bir genç telefon hattı kutusu üzerine çıkıp küçük bir Irak bayrağını eline aldı. Bir süre sonra bu gencin yanına başka bir genç daha gelip ikisi birden Irak bayrağı salladı.

Irak bayraklarını gören Eskişehirli gençler buna tepki gösterdi. Iraklıları indiren gençler Türk bayrağı çıkartıp bozkurt işareti yaptı, 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye bağırdı. Irak ve Suriyeli gençler ile Türk gençleri arasında yaşanan gerginliği araya giren polisler sonlandırdı. Kalabalık yeni yıla meşale yakıp girerken bir kaç kez de İstiklal Marşı'nı okudu. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

BÜYÜKERŞEN'DEN POLİSE ZİYARET

Bu arada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP İl Başkanı Sinan Özkar, ilçe emniyet müdürlükleri ile polis merkezlerini ziyaret ederek Emniyet mensuplarının yeni yıllarını kutladı.

İZMİR'DE YENİ YIL COŞKUSU

İZMİRLİLER yeni yıla, Mirkelam ve Kargo grubunun konserinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenledi havai fişek gösterisini izleyerek girdi.

İzmirliler, 2018'e Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konseri izleyen yüzlerce İzmirli şarkılara eşlik etti. Keyifli bir akşam geçiren vatandaşlar konserin ardından saat 00.00'da başlayan havai fişek gösterisini izledi. Gökyüzüne dilek balonları bırakan vatandaşlar yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluklar beklediğini belirtti. Öte yandan polis, denizden polis botu ve havadan polis helikopteriyle güvenlik önlemi aldı.

Kordon'da düzenlenen etkinliklerin sona ermesinin ardından vatandaşlar dağıldı.

TRAKYA'DA YENİ YIL COŞKUSU

Edirne'de 5 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sokakta girdi. Tekirdağ ve Kırklareli'nde ise yeni yıl coşkusu eğlence mekanlarında sürdü.

Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Her yıl düzenlenen etkinlikler ve konser ise 2 aydır işçilerin maaşlarını ödeyemediği gerekçesiyle Edirne Belediyesi tarafından iptal edildi. Buna rağmen Saraçlar Caddesi'ne toplanan vatandaşlar, yılbaşı süslemelerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayıldı ve coşkuyla yeni yıla 'merhaba' denildi. Soğuk hava nedeniyle birçok kişi ise kentteki bar ve eğlence mekanlarını tercih etti. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

YENİ YILDAN İLK BEKLENTİ 'PARA'

Saraçlar Caddesi'nde yeni yıla giren Bosnalı üniversite öğrencisi Emine Luma, ilk kez sokakta yeni yıla girdiğini ifade ederek, "Trakya Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümde okuyorum. Sokakta olmaktan memnunuz. Arkadaşlarımızla sokakta yeni yıla girdik. Yeni yıldan başarı bekliyorum" dedi. Sedef Yılmaz ise yeni yıldan öncelikle para beklediğini belirterek, "Yeni yıldan para bekliyorum. Yılbaşı bileti de aldım çıkarsa kendime araba almak istiyorum" diye konuştu.

TEKİRDAĞ' DA ATATÜRK MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık yeni yılı sokakta girdi. Yeni yılın ilk dakikalarında eğlenirken, bol bol 'selfie' çekildiler. İlçedeki bar ve eğlence mekanlarını tercih edenler ise müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Tekirdağ ve Kırklarelililer de yeni yıla barlar ve eğlence mekanlarında girdi.

VALİ CEYLAN, YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yeni yıla il merkezindeki görevli polislerle girdi. Vali Ceylan ve beraberinde Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş ile birlikte görevdeki personeli ziyaret etti.

Tekirdağ'da vatandaşların çoğunluğu yeni yılı evlerinde kutlamayı tercih etti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü il genelinde 970 personel ile yılbaşı gecesi görev alırken, saatler gece yarısını gösterdiğinde bazı noktalarda havai fişekler atıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise il merkezinde görevli emniyet personelinin yeni yılını kutladı. Ceylan, 2018 yılının hem Tekirdağ hem de tüm Türkiye için hayırlı geçmesi temennisinde bulundu. İl genelinde asayişi bozacak olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Ceylan, "Emniyet güçlerimiz vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yılbaşı geçirmeleri için sabaha kadar görevlerine devam edecekler. Biz de gerek emniyet ekiplerimizi gerekse de jandarma ekiplerimizi bizzat ziyaret ederek, yanlarında olmak istedik. Onların ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu belirtmek ve göstermek istedik. İnşallah 2018 yılı ilimiz için Türkiye için hayırlı bir yıl olur. Umarım hep birlikte huzurlu bir yıl geçiririz. Şu ana kadar il genelinde sıkıntılı olumsuz bir durum yok. Tüm ilçelerimizde emniyet ve jandarma ekiplerimiz bilfiil çalışıyorlar. Biz de çalışmaları yerinden inceleyerek kontrolleri sağlıyoruz" dedi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da hasta ve izinliler dışında tüm personelin görev başında olduğunu kaydetti. Daha sonra görevli personele baklava ve çay ikramında bulunuldu.

ANTALYA 2018 YILINI DENİZDE KARŞILADI

Antalya'da bir grup vatandaş, 2018 yılını Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı.

Antalya'da kendilerine 'Yaz kış denize girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, işadamları ile farklı mesleklerden yaklaşık 20 kişinin bulunduğu grup, 2018 yılını denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili varyantlarına gelen grup üyeleri ısınmak için sahilde ateş yakıp dans etti. Saat 23.55'i gösterdiğinde grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren grup üyeleri yüzerek keyif sürdü. Nail Avcı, her sene olduğu gibi bu yıl da denize girerek yeni yılı karşıladıklarını söyledi. Her yıl bir dilekte bulunduklarını ifade eden Avcı, "Bu yıl dünya için barış diliyoruz. Sulh olsun istiyoruz. Yeni yıl herkese barış getirsin. Biz denize giriyoruz. Sağlıklıyız" dedi. Doğukan Sakarya ise yeni yılda şehit haberlerinin olmamasını diledi.

ADANALILAR YILBAŞINI KUTLADI

ADANA'da vatandaşlar, havanın yağmurlu olması ve güvenlik önlemleri nedeniyle yılbaşını eğlence mekanlarında kutladı. Sheraton Otel'de sahne alan Burcu Güneş ise izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda bu yılda kutlama yapılmadı. Havanın yağmurlu olması ve terör önlemleri nedeniyle eğlence mekanlarını tercih eden Adanalılar, yeni yıla coşkulu girdi. Adana Sheraton Otel'de sahne alan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, arka arkaya seslendirdiği hareketli şarkılarla kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir yılbaşı yaşattı. Burcu Güneş'in seslendirdiği şarkılarla gece boyu dans eden vatandaşlar, bir yandan da alkışlarla şarkılara eşlik ettiler. 2 saatten daha uzun sahnede kalan Güneş, alkış yağmuru altında konseri bitirdi.

ULUDAĞ'DA EKSİ 14 DERECEDE YENİ YILA GİRDİLER

Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da ziyaretçiler yeni yıla coşkuyla girdi. Sarıalan Ormanlar Köşkü mevkiinde düzenlenen partide yeniyıl geri sayımı eksi 14 derecede, 83 santimetre karın üzerinde danslarla yapıldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ, yeni yıla büyük bir coşkuyla girdi. Geri sayım başladığında ise otellerde ve açık alanlarda coşku doruğa çıktı. Ağaoğlu My Mountain Otel'de konser veren Şehnaz Sam hareketli şarkılarıyla hayranlarını mest etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayan otel misafirleri yeni yıla danslar eşliğinde birbirlerine sarılıp tebrik ederek girdi. Yeni yıla açık alan partilerinde giren Uludağ ziyaretçileri ise Ormanlar Köşkünde yapılan yılbaşı partisine katıldı. Eksi 14 dereceye varan hava soğukluğu ve 83 santimetrelik kar kalınlığına rağman partiye katılanlar danslar ve havai fişek gösterileri ile beraber geri sayım yaptı. Yeniyıl'ın coşkusu otel programlarında ve açık alanlarda gecenin ilerleyen saatleri boyunca devam etti.

PALANDÖKENDE YENİ YIL COŞKUSU

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda coşku ile girdi.

Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde çılgınlar gibi eğlenen konuklar, meşaleli gece kayağının ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rus ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'de uzun bir aradan sonra yağan lapa lapa kara rağmen tatilciler yakılan ateşin etrafında şampanya patlatarak gönüllerince eğlendi. Dışarıda yapılan kutlamalarda bazı tatilciler karlara uzanıp poz verirken, çocuklarda kumsaldaki gibi kardan kaleler yaparak karın keyfini çıkardı.

Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskosunda devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere çorba ve barbeküde köfte, sucuk ikramında bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu.

KAPADOKYA YILBAŞINA YERALTINDA GİRDİ

KAPADOKYA Bölgesi'nde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla yeraltı eğlence merkezlerinde girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. 2018 yılını renkli görüntüler eşliğinde günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Çılgınca eğlenerek, yerin 10 metre altında 'Yaşar Baba "Restaurantı' dolduran turistler yapılan yeni yıl kutlamaları Oryantal Deniz'in asansör ile 10 metre aşağıya inerek kıvrak dansları eşliğinde yerli ve yabancı turistler gönüllerince eğlendiler.

Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek eşliğinde eğlendi. Saatler gece yarısını bulduğunda şampanyalar patlatıldı.

MARMARİS'TE 15 BİN KİŞİ YILBAŞINI SOKAKTA KUTLADI

MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Yılbaşının ilk saniyelerinde atılan 500 havai fişek gösterisi hayran bıraktırdı.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlaması 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı. Neon ışıklar ile süslenen meydanda açılan stantlarda içecek ve yiyecek ikramı yapıldı. Sıcaklığın altı dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 15 bin kişi meydanı doldurdu. İlk olarak DJ'ler kurulan sahnede çaldıkları hareketli müziklerle kalabalığı coşturdu. Çeşitli dans grupları sahne alarak hünerlerini sergiledi. Saat 21.00 sıralarında başlayan kutlamalara Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ve eşi Sevgi Acar meydanda halkın arasına karışarak yeni yıllarını kutladı. Trafiğe kapatılan Ulusal Egemenlik ve Atatürk Caddesi'nde, yeni yıla girilmesiyle havai fişek gösterisi yapıldı. İlçe Belediyesi yetkilileri tarafından 4 apartmanın çatısından 500 havai fişek patlatıldı. Havai fişekler ile gece gündüze döndü. Çok sayıda kişi muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. DJ'ler çaldıkları "10'uncu ve İzmir Marşı'na vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. Marşlar sonrası meydanda kutlamalar sona erdi. Muğla İl ve ilçelerinden gelen takviyelerde birlikte 400 polis güvenlik önlemi aldığı meydanda olay yaşanmadı.

İRANLILAR VAN'DA 2018'E BÖYLE GİRDİ

İran'daki olaylar devam ederken, yılbaşı için Van'a gelen İranlılar, kiraladıkları bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlenip, yeni yıla dans ederek girdiler.

Son yıllarda İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen ve bir süre önce İran Dişişleri Bakanlığı'nın Türkiye için yayınladığı seyahat uyarısı, İranlıların Van sevdasını engelleyemedi. Bu yılbaşında da Van'ın eğlence mekanları dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşına eğlenerek ve dans ederek girdi. İranlılar Van'da, kiraladıkları mekanlarda eğlenmeyi tercih etti. İran'daki olaylara aldırış etmeden gönüllerince eğlenen İranlılar, yeni yılın ülkeri için mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

YENİ YILA GÖREV BAŞINDA GİRDİLER

Kocaeli'de, sağlık, itfaiye ve emniyet personelleri yeni yıla görev başında girdi.

Kocaeli'de yılbaşı akşamı sağlık, itfaiye ve emniyet personelleri gece boyunca vatandaşların güvenliği ve huzuru için görev yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personelleri olası yangınlara karşı hazır bekledi. Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan itfaiye eri Seçkin Yanık, "Biz tüm tatillere, yeni yıla görev başında giren kurumlardan birisiyiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri ve yeni yıllarını rahat bir şekilde kutlamayabilmeleri için görevimizin başındayız. İtfaiyeciler olarak vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu bir yeni yıl diliyoruz" dedi. Hastanelerde de acil servisler yoğun bir şekilde mesai harcadı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis Nöbetçi Hekimi Uzman Doktor Ergün Sevinç, "Bugün Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli hekimlerden ve idari personel olarak acilde görevimizin başındayız. 1 acil uzmanı, 4 pratisyen doktoru, 2 uzman, 1 cerrahi müdahale doktoru ve şefler olmak üzere 10 hemşire, 3 sağlık memuru, 2 laboratuvar teknisyeni ve 2 triaj görevlisi olmak üzere yılbaşı akşamı görevimizdeyiz" diye konuştu. Yaklaşık 2 bin polisle görev yapan emniyet teşkilatı ise, halkın huzur ve güveni için yoğun çaba sarf etti. Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memurları, yeni yılı mesai arkadaşlarıyla kutladı.

Görüntü Dökümü

--------------------------(ANKARA)

-Kızılay meydanı

-Bomba köpeği ile Güvenpark'ta arama

-Kapatılan yollar

-Polislerden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Detaylar

-Kızılay meydanından görüntü

-Havai fişekten görüntü

-Eğlenen vatandaşlar

-Detay

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,()

Görüntü Dökümü

---------------------------- ŞANLIURFA

- İlçenin gece görüntüsü

- Sıkılan silah sesleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,()

Görüntü Dökümü

------------------ESKİŞEHİR

-Irak ve Suriyeli genç ve çocukların balonları parlatarak eğlenmeleri,

-Iraklı bir gencin küçük bir Irak bayrağını sallaması,

-Irak bayrağına tepki gösterenlerin,

-Yaşanan gerginliği ardın bir grup gencin küçük bir Türk Barağı çıkartarak bozkurt işareti yapmaları,

-Yeni yılın kutlanması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasından çekilen görüntüler,

-Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in polis merkezinde Emniyet mensuplarını yeni yılarını kutlamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

Görüntü Dökümü

------------------------İZMİR

- Konserden görüntü

- Havai fişeklerden görüntü

- Dilek balonu uçuranlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

Görüntü Dökümü

-----------------(EDİRNE- ÇORLU-TEKİRDAĞ

(EDİRNE)

-Saraçlar Caddesi'ndeki kalabalık

-Yılbaşı süslemeleri

-Selfie çekilenler

-10'dan geriye sayılması

-Konfeti patlatılması

-Yeni yıla girenlerin alkışları

-Bosnalı öğrencilerle röp.

-Emine Luma ve Sedef Yılmaz ile röp.

-Sokaktan genel görüntüler

(ÇORLU)

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-Eğlenen vatandaşlar

-Atatürk meydanı

-Mutlu yıllar yazısı

-Toplananlar

-Selfi çekilenler

-Güvenlik önlemi alan polis

(TEKİRDAĞ)

------------

-İl merkezinde görev yapan polisler

-Valinin polislerin yeni yılını kutlaması ve konuşmaları

-Vali röportajı

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN / EDİRNE-ÇORLU-TEKİRDAĞ,()

Görüntü Dökümü

------------------------ANTALYA

Denize gireceklerin sahildeki görüntüsü

Sahilde yakılan ateşin etrafında oturanlar

Denize gideceklerden görüntü

Denize girecekleri desteklemeye gelenlerin görüntüsü

Denize gireceklerin pankart önündeki görüntüsü

Koşarak denize girmeleri

Denizde yüzmeleri

Havai fişeklerin patlatılması

Denizden çıkanlarla röpler

Haber: ANTALYA,()

Görüntü Dökümü

-----------------ADANA

- Burcu güneş yılbaşı konseri

- Konserde eğlenenlerden detay görüntüler

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

Görüntü Dökümü

-----------------BURSA

-Otelde Şehnaz Sam sahnesi eşliğinde yılbaşı kutlaması

-Açık alanda yeniyıla girenlerden görüntü

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL / BURSA,()

Görüntü Dökümü

-----------------ERZURUM

-Yılbaşı kutlamasından görüntüler

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,()

Görüntü Dökümü:

-----------------NEVŞEHİR

-Ürgüp'ta Temenni tepesine Ürgüp 2018 yazısından genel görüntü

-Pop Müzik eşliğinde vatandaşların pistte oynamalarından genel görüntü

-Büyük mangalda yakılan Ateş etrafında oynayan vatandaşlardan ve havai fişek atılmasından genel ve detay görüntü

-Geri sayım ile 2018 giriş yapılması ve pistteki vatandaşları genel görüntü

Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,()

Görüntü Dökümü

-----------------(MARMARİS)

- Meydanda kutlamalardan görüntü

- Geri sayımdan görüntü

- Havai fişeklerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

Görüntü Dökümü

-----------------VAN

-Eğlence merkezinde eğlenen İranlılar

-İranlılardan detaylar

-Ropörtajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ / VAN,()

Görüntü Dökümü:

------------------------KOCAELİ

- İtfaiye erlerinden görüntü

- İtfaiyenin göreve çıkış yapması

- İtfaiye aracı içinden görüntü

- İtfaiye eri ile röp.

- Hastane içinden görüntü

- Doktorun hastayı muayene etmesi

- Nöbetçi doktor ile röp.

- Karakoldan görüntü

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Uğur AYDIN /İZMİT(Kocaeli), ()

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