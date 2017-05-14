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DHA YURT:TUR KAZASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ALINMAYA BAŞLADI

  İZMİR'in Buca İlçesi'nden Anneler Günü dolasıyla düzenledikleri gezi turunda Marmaris'te meydana gelen kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başladı. Anneler Günü nedeniyle İzmir'in Buca İlçesi'nden gittikleri Marmaris'te...

DHA YURT:TUR KAZASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ALINMAYA BAŞLADI

 
İZMİR'in Buca İlçesi'nden Anneler Günü dolasıyla düzenledikleri gezi turunda Marmaris'te meydana gelen kazada ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başladı.
Anneler Günü nedeniyle İzmir'in Buca İlçesi'nden gittikleri Marmaris'te tur midibüsünün uçuruma yuvarlaması sonucu hayatını kaybeden 24 kişinin cenazeleri sabaha karşı İzmir'e getirildi. Şoför Armağan Sertbaş'ın cenazesi Marmaris'te kaldı. İzmir'e gelen 23 cenazeden 3'ü memleketleri Çanakkale'ye gönderildi. Kaynaklar Mezarlığı'nda 20 kişinin cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra acılı ailelere teslim edilmeye başlandı. Gözü yaşlı aileler cenazeleri alarak gezinin başladığı Yaylacık Mahallesi'ne götürdü. Cenazeler mahalledeki camilerde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü
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- Ailelerden görüntü
- Cenazelerden görüntü
- Genel ve detay görüntü
( Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR; ()

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