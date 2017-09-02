DHA YURT;Tunceli'deki operasyonda öldürülen terörist sayısı 8'e çıktı

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında dün akşam saatlerinde başlatılan hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

Pülümür İlçesi Uzuntarla mevkiiğinde dün gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor. Operasyonlarda öldürülen PKK'lı terörist sayısı 8'e ulaşırken, operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "1 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00'da Pülümür Yolu-Uzuntarla Mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine operasyonun devamında Tunceli-Pülümür ilçemiz-Uzuntarla Köyü Kırsalında SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile bugün de 3 terörist etkisiz hale getirilmiş ve silahlarıyla birlikte ele geçirilmiştir. Jandarma özel harekat timlerimizce Operasyonumuz devam etmektedir" denildi.

TUNCELİ, ()-