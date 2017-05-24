DHA YURT:TSK'NIN MAHREM ABİLERİNE YÖNELİK FETÖ OPERASYONU: 115 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

KONYA'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Örgütün, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan örgüt üyesi rütbeli askerleri yönlendiren 'mahrem asker abileri' olarak nitelendirilen haklarında yakalama kararı çıkan 115 kişiden 30'u gözaltına alındı. İkinci operasyon ise Vergi Dairesi'nde ve kent merkezindeki belediyelerde çalışan örgüt üyelerine yönelik yapıldı ve hakkında yakalama kararı çıkan 14 kişiden 7'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden 5 etapta gözaltına alınan 328 şüphelinin 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanmak için verdikleri ifadeler doğrultusunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan örgüt üyelerini yönlendirdiği ileri sürülen ve 'mahrem asker abisi' olarak nitelendirilen 115 kişi belirlendi. 115 kişi hakkında, 'Anayasayı ihlal, Yasama organını engellemeye teşebbüs, Hükümete karşı isyan ve Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine polis tarafından bugün sabah saatlerinde 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında çoğunluğu öğretmen 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün 'Mahrem asker abisi' sisteminde müdür, müdür yardımcısı görevini üstlenenlerinde olduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılanlar arasında 22 kişinde de daha önceki operasyonlarda tutuklandığı bildirildi.

AYNI GÜNDE İKİNCİ OPERASYON

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik ikinci bir operasyon düzenlendi. Vergi Dairesi'nde ve kent merkezindeki belediyelerde çalışan örgüt üyelerine yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 14 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Operasyonların devam ettiği ve gözaltı sayısını artabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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