DHA YURT:TREN FACİASINDA YARDIMA KOŞAN KÖYLÜLER: 25 TRAKTÖRÜMÜZLE TEK YÜREK OLDUK

TEKİRDAĞ Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren faciasında, olay yerine traktörleriyle güçlükle ulaşıp, yaralıları ilk yardımı yaparak, ambulansların bulunduğu bölgeye taşıyan Sarılar köylüleri, görevlerini yerine getirmenin buruk mutluluğunu yaşıyor. Köylülerden Fikret Döner, "Vatandaşımızın başı sağ olsun. Köylümüz çok büyük fedakarlık yaptı, tek yürek olduk. Yaralılarımızı traktörlerle ambulanslara taşıdık. Böyle olduğu müddetçe Türkiye'ye hiçbir şey olmaz" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treni önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazaya bölgesine 5 kilometre mesafedeki en yakın yerleşim birimi olan Sarılar köylüleri, kazayı haber alır almaz yardıma koştu. Araçların giremediği kaza bölgesine traktörleriyle ve yaya olarak çamurla tarlalardan güçlükle ulaşan köylüler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, traktörlerine aldıkları yaralıları, en yakın ambulansların bulunduğu bölgeye taşıyıp, zamanında müdahale yapılmasını sağlayarak ölü sayısının artmasını önledi.

Tekirdağ'ın büyükşehir olmasının ardından köyden mahalle statüsüne geçen 550 nüfuslu Sarılar'da, 24 kişinin öldüğü, 318 kişinin yaralandığı tren faciasında üzerlerine düşen görevi yerine getirmenin buruk bir mutluluğu yaşanıyor. Kazanın duyulmasının ardından

Muhtar Fuat Döner'in talimatıyla köy camisinden anonslar yapılarak kaza duyuruldu ve köylüler yardıma çağırıldı. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden onlarca köylü traktör ve kamyonlarla olay yerine gitti. Canla başla çalışan köylü, kurtarma ekipleri gelene kadar yaralıları traktörlerle ambulanslara taşıdı. Sarılar Köyü sakinleri Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendidir" sözüne layık olduklarını belirtti.

Olayı duyar duymaz kazanın yaşandığı bölgeye koştuklarını söyleyen Çiftçi Fikret Döner (70), "Vatandaşımızın başı sağ olsun. Köylümüz çok büyük fedakarlık yaptı, tek yürek olduk. Hasta ve yaralılarımızı traktörlerle ambulanslara taşıdık. Böyle olduğu müddetçe Türkiye'ye hiçbir şey olmaz" dedi.

'CAMİDEN ANONS YAPILDI 25 TRAKTÖR BÖLGEYE GİTTİ'

Kazanın hemen ardından köy camisinden yardım anonsları yapıldığını belirten Nemci Altun (65) ise, "Bu kaza olduktan sonra köy muhtarımız köydeki camimizden yardım etmemiz için anonslarla bilgi verdi. Köyümüzden en az 25 traktör olay yerine girip tüm yaralıları ambulansların girebildiği noktalara kadar taşıdı. Kurtarma ekipleri gelene kadar köylülerimiz yaralılara yardım etti. Yaralıların bir kısmı da yürüyerek köyümüze intikal etmesi sonucu buradan Çorlu Devlet Hastanesi'ne gönderildi" diye konuştu.

"15O YILLIK KÖPRÜNÜN ÜZERİNE RAY DÖŞEDİLER"

Köylülerden Mustafa Çalışkan(58), kimi köylünün arabası kiminin ise traktörüyle bölgeye gittiğini kimim de koşarak yaralılara ulaşmaya çalıştığını anlatt.. Çalışkan, "Bütün köylüm burada tek yürek oldu. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Devlet demiryollarının bakımı oldu, trenlerimiz 1.5 yıl çalışmadı. 1.5 yılda tren raylarının üstüne döşediler ve 150 yıllık köprünün üzerine tren rayı koydular. Normal vatandaş gözüyle bile o menfezin o suyu almayacağını bilirsin" dedi.

"50 YIL ÖNCE BENZER BİR KAZA YAŞANDI"

Yaklaşık 50 yıl önce benzer bir kaza yaşandığını anlatan Muammer Özük, "Bizim çocukluk yıllarımızda da yani yaklaşık 50 yıl önce benzer bir kaza ile karşılaşılmıştı. Demir yolunun üzerinden çamur ve taşlar olduğu gibi akıp gitmişti ama bu o an için bir kazaya sebebiyet vermemişti. Bugün yaşanan ise çok acı oldu. Aynı yerde yukardan tarlalardan gelen bir afet sebebi ile yeni demiryolunun üzerinden olduğu gibi su akmıştı" dedi.

'ALLAH HALKIMIZDAN RAZI OLSUN'

Traktör dışında kaza yerine girişin imkansız olduğuna dikkat çeken Sarılar Köyü Eski Muhtarı Şahin Nas, "Traktör haricinde o çamurda hiçbir vasıta iş yapamazdı, köy halkı olay yerine koştu. İki traktörümü bölgeye götürdüm. Traktörle de olsak zorlandık. Çamurda yürüyemeyen batanlar var. Yaralıları traktörler çekti. Allah köy halkımızdan razı oldu. Traktörünü kapan römorkuyla yaralılara yardıma gitti" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Köyün girişinden genel detaylar

-Köy kahvesinden detaylar

-Anons

-Köy sakini Çiftçi Fikret Döner röportajı

-Traktörlerin kaza yerinden detayları

-Necmi Altın röportajı-

-Olay gününden detaylar

-Köy sakini Mustafa Çalışkan röportajı

-Köyden detaylar

-Muammer Özük Röportajı

-Eski Muhtar Şahin Nas röportaj

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/TEKİRDAĞ,()-