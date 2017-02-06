DHA YURT;TIBBI SEKRETERİ ERKEK ARKADAŞI HASTANEDE VURDU

BURSA'da, yüksek İhtisas Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet veren Mudanya yolundaki ek hastane binasında tıbbı sekreter olarak Arzu Ö. (35) erkek arkadaşı olduğu bildirilen Orhan B. (40) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Eski adı Rentıp olan ve bir süre önce Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde sekreter olarak görev yapan Arzu Ö., bu sabah görev yaptığı birimde daha önceden tartıştığı erkek arkadaşı Orhan B. tarafından tabancayla karın boşluğu ve bacağından vuruldu. Arzu Ö. vurulduğu hastanede ameliyata alınırken, saldırgan Orhan B., hastanedeki güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Orhan B.’nin ilk ifadesinde, “Daha önceden arkadaşlığımız vardı. Bir konuyla ilgili tartıştık. Ben de bu sabah tabancayla vurdumö dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Vurulma anından görüntü

-Hastanenin dışardan görüntüsü geçilecek



BURSA/