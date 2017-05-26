DHA YURT;Tendürek şehitlerine Van'da uğurlama töreni

AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan 3 asker ve 1 güvenlik korucusu ile Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit olan 1 asker için Van Jandarma Filo Komutanlığı'da uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

PKK'lı teröristlerin 2 gün önce Ağrı'nın Doğubeyazıt ile Van'ın Çaldıran İlçeleri arasındaki yolu kesip, 3 TIR'ı yakmaları üzerine, bölgeye operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat timleri, Tendürek Dağı'nda yuvalanan 29 teröristi, etkisiz hale getirdi.

Çıkan çatışmalarda Ağrı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Mustafa Özdemir, Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Bayram, Jandarma Uzman Çavuş Abuzer Doğan ile Güvenlik Korucusu Fetullah Aladağ şehit düştü, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker ise sabahın erken saatlerinde Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit oldu.

Yaralı askerlerin tedavileri devam ederken, şehitler için Van'da Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Basın mensuplarını alınmadığı törende Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Özdemir memleketi Samsun'a, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Ankara'ya, Jandarma Uzman Çavuş Doğan Kayseri'ye, Güvenlik Korucusu Aladağ ise memleketi Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine uğurlandı. Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker'in cenazesi de memleketi Yozgat'a gönderildi.

Osman BEKLEYEN- Orhan AŞAN/VAN, ()

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