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DHA YURT;TEKİRDAĞ'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde özel bir firmaya ait boya fabrikasının idari bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı. Ergene İlçesi'nde...

DHA YURT;TEKİRDAĞ'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde özel bir firmaya ait boya fabrikasının idari bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı. Ergene İlçesi'nde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasının idari bölümünde bugün saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın idari bölümünden dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlisi hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler diğer bölümleri sıçramadan kontrol altına alındı.Yaralanan olmayan yangında fabrikanın idari bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin çalışması
-Yanan fabrikadan görüntü
-İtfaiye araçları
-Alevlerden görüntü
-Söndürme çalışmaları 
-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()

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