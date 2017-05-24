DHA YURT;SÜTLÜOĞLU : YAŞ ÇAY TABAN FİYATI CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yaş çay kampanyasını değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında telefonla arayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüşen Sütlüoğlu, 2017 yılı yaş çay taban fiyatının Cuma günü açıklanacağını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, 3 Mayıs'ta başlayan yaş çay kampanyası döneminde şu ana kadar 71 bin ton yaş çay aldıklarını belirterek, günlük 8700 ton işleme kapasitesine ulaştıklarını kaydetti. Elektrik kesintileri nedeniyle zamam zaman kapasite düşüklüğü yaşadıklarına dikkat çeken Sütlüoğlu, üreticilerin çay hasadı için aceleci davranmamaları uyarısında bulundu ve şunları söyledi:

"Çaylar çok taze ve kartlaşma riski yok. Özel sektörün, çöl toprağının suya susamışlığı kadar çaya ihtiyacı var. Vatandaş ucuza çayını vermesin. Böyle olursa özel sektör çay fiyatını yukarı çekecektir. Özel sektöre taban fiyatın altında çay almaması uyarısı yapıyoruz. Bazı özel sektör firmaları vatandaş sıkıştığında fiyatları aşağı çekiyor. Bu ahlaki ve etik değil. Bunun çözümü vatandaşın çay vermemesidir. Üretici paniğe kapılmasın, acele etmesin. Biz taahhüt ettiğimiz çay kotasını alacağız. Önümüzde Ramazan ayı var diye acele ediliyor. Ramazan'da çalışılmaz diye bir şey yok. Bu acelecilikten vazgeçelim, fırsatçı bazı özel sektör temsilcilerine fırsat vermeyelim. Üretici çayı değerinde alan özel sektöre çay versin. Fiyatı düşürdüyse vermesin."

BİN 500 İŞÇİ ALIMI

Çayku'a 1500 mevsimlik işçi alımı için 28 bin 453 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade eden Sütlüoğlu, "İşçi alımı noter huzurunda ve yerel televizyonların canlı yayınıyla yapılacak. Kim bu kuradan çıkarsa işe o girecek. Hiç kimseye torpil yapılmayacak. Ben dahil kimsenin böyle bir imkanı olmayacak. Kimse torpil aramasın " dedi.

YAŞ ÇAY TABAN FİYATI CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yaş çay taban fiyatının açıklanacağı günün henüz belirlenmediğini ancak kısa bir süre sonra açıklanmasını beklediklerini ifade eden Sütlüoğlu'na bu sırada Özel Kalem Müdürü Hüseyin Keleş tarafından, 'Bakan arıyor' denilerek cep telefonu uzatıldı. Toplantıya bir süre ara veren ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüşen Sütlüoğlu, dönüşte yaş çay taban fiyatının Cuma günü açıklanacağını bildirdi.

Sütlüoğlu, toplantısını üreticilere ve fabrika müdürlerine kaliteli çay hasadı yapılması yönünde uyarılarda bulunarak tamamladı.

Görüntü Dökümü

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Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu'nun açıklamaları

Bakan'ın aradığı an

Haber-kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-