DHA YURT:SÜT FİRMASINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONUNDA 19 KİŞİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında süt firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında firmanın yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Tutuklananların arasında TÜBİTAK'tan böcek davası sonucunda ihraç edilen ve şirkette üst düzey yönetici konumunda işe alınan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 8 Aralık tarihinde Acıpayam İlçesi'nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı süt fabrikasına FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Türkiye'nin alanında dördüncü büyük şirketi olan kuruluşun yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin ile yönetim kurulu üyeleri eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde ve fabrikanın idari bölümünde de aramalar yapıldı, bulunan delillere el kondu.

Gözaltına alınanlar, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden aralarında firmanın patronlarının da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Mahkeme şirketin yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Metin Tural, Mekke Yassıkaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan Altındal, Ali Rıza Işık, Alie Öztürk, Eren Yazıcıoğlu ve Hasan Hüseyin Pekdemir'i tutukladı. Tutuklanan yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, cezaevine götürülürken, "Şirketi batıranlar kına yaksın" dedi.

Tutuklanan kişilerin arasında TÜBİTAK'tan böcek davası nedeniyle ihraç edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi. Şirket yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek konulması ile ilgili TÜBİTAK'tan ihraç edilen 3 kişiyi, finans ve insan kaynakları ile İstanbul bölümlerinin başına getirildiği iddia edildi. Ayrıca şirket üzerinden yurt dışına FETÖ'ye nakit para aktarıldığı ileri sürülürken, aynı adreste başka bir şirketin kurulu olduğu ve Angola'da faaliyet gösterdiği, şirket yöneticilerinin örgütün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock'u da kullandıkları iddia edildi.

İŞADAMININ 3 OĞLU DA TUTUKLANDI

Tutuklanan kişilerin arasında bulunan Hasan Hüseyin Pekdemir ile birlikte Pekdemir Marketler Zinciri'nin ortaklarından olan işadamı Cemal Pekdemir'in 3 oğlu da FETÖ kapsamında tutuklanmış oldu. Daha önce Adnan Pekdemir ile Faruk Pekdemir kardeşler tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Mehmet Ali Özkan, daha önce Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Firma, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda süt dağıtımı ihalesini aldı ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki okullarda süt dağıtımını yapmıştı. Bir yıl önce iflas erteleme isteyen firmaya denetçi kayyum ataması da yapılmıştı. Avrupa Birliği'ne Türkiye'den ilk süt ihracatı izni alan ve AB ülkelerine ihracat yapan birkaç firma arasında yer alan şirket, Rusya'ya süt ihracat izni de almıştı.

Görüntü Dökümü

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- Sanıkların sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Yönetim kurulu başkanı tutuklu Nevzat Serin'in kına yaksın demesi

- Otobüslerin cezaevine gitmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

28.12.2016 - Haber Kodu : 161228004