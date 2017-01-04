DHA YURT:SURİYE'DE 104 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 104 hedef karadan vurularak imha edilirken, 6 terörist etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 134 gündür sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 104 hedefi imha edildi. Çatışma ve topçu atışları sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 104 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınmış, birçok hedef kullanılamaz hale getirilmiştir. Gün içerisinde, çatışmalar ve topçu atışları sonucu toplam 6 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek icra edilen hava harekatları, gerek ateş destek vasıtalarımız ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP/