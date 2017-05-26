DHA YURT;SOKAK ORTASINDA YÜRÜYEN ÇİFTE SALDIRAN KİŞİ TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi'nde üç gün önce yolda yürüyen çifte saldıran 23 yaşındaki Yekta Ç., emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadese alının Yekta Ç., tutuklanma istemiyle Mahkemeye çıkarılırken, polisin saldırıya uğrayan çifti bularak ifadesini aldığı öğrenildi. Merkez Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Sokak'ta üç gün önce yolda yürüyen bir çifte saldırıp önce erkek ile kavga eden, daha sonra yanındaki kadına da saldırdığı gerekçesiyle yakalanan Yekta Ç.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak kimliği belirlenen ve kısa sürede polis tarafından yakalanan Yekta Ç.'nin Adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Yekta Ç., savcılık tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanma talebiyle Mahkemeye sevk edildi.

Polisin Yekta Ç'nin saldırısına uğrayan çifti bulduğu, İkisinin de Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen F.K. ile kız arkadaşı P.G. o gün yaşadıklarını polise anlattı. Yolda yürüdükleri sırada bir anda yanlarına yaklaşan Yekta Ç'nin saldırısına uğrayan çift ne olduğunu anlamadıklarını bir anda saldırıya uğradıklarını anlatarak Yekta Ç'den şikayetçi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının adliyeye getirilmesi

-Zanlının polisler tarafından adliyeye sokulması

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()



