DHA YURT;ŞIRNAK'TA ŞEHİT POLİS MESUT YILMAZ'A UĞURLAMA TÖRENİ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki polis özel harekat memuru Mesut Yılmaz'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Samsun'a uğurlandı.Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda dün çıkan çatışmada yaralanan ve hastaneye kaldırılırken şehit olan 25 yaşındaki polis özel harekat memuru Mesut Yılmaz için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları ile Mesut Yılmaz'ın şehit olduğu atışmada yaralanan silah arkadaşları da katıldı. Aynı çatışmada yaralanan Yusuf Şeker ile Zekeriya Yunus Cilasın tekerlekli sandalye ile katıldıkları uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olamadılar. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı cenazesinin alana getirilmesinin ardından başlayan tören, şehit Polis Mesut Yılmaz'ın özgeçmişi ve duaların okunmasıyla devam etti. Şehit polis özel harekat memuru Mesut Yılmaz'ın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konularak ailesinin yaşadığı Samsun'a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Aynı çatışmada yaralanan Yusuf Şeker ile Zekeriya Yunus Cilasın da şehit Mesut Yılmaz'ı yalnız bırakmayarak, helikopter ile şehidin memleketine gitti.

Görüntü Dökümü

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Şehit naşının alana getirilmesi

Saygı duruşu, öz geçmiş ve duaların okunması

Şehit naşının arkadaşları tarafından helikoptere taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-