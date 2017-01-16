DHA YURT;ŞIRNAK' TA PATLAMA; 5 YARALI

Şırnak merkezde içme suyu şebekesini onaran müteahhitlik firmasına ait iş makinasının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif yaralandı
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ŞIRNAK/
Şırnak merkezde içme suyu şebekesini onaran müteahhitlik firmasına ait iş makinasının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif yaralandı GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ŞIRNAK/
16 Ocak 2017 Pazartesi 16:20
Şırnak merkezde içme suyu şebekesini onaran müteahhitlik firmasına ait iş makinasının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif yaralandı
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