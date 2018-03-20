Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

DHA YURT:ŞIRNAK MERKEZLİ OPERASYON: 76 GÖZALTI 

ŞIRNAK ve ilçeleri ie Antalya'da PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik Nevruz öncesi gerçekleştirilen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak merkez ve tüm ilçeleri ile Antalya'da,...

DHA YURT:ŞIRNAK MERKEZLİ OPERASYON: 76 GÖZALTI 

ŞIRNAK ve ilçeleri ie Antalya'da PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik Nevruz öncesi gerçekleştirilen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak merkez ve tüm ilçeleri ile Antalya'da, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye/milis/işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik yaklaşan Nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucu toplam 76 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet örgütsel doküman, 3 adet örgütsel resim, 3 adet AK47 tüfek şarjörü, 17 adet 7.62 mm fişek, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 20 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 1 adet yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan Tişört, 1 adet "Kürdistan" ibareli kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir"denildi.

Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Emniyet müdürlüğünün çektiği operasyon videosu

Haber-Kamera: ŞIRNAK,()-


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314