DHA YURT:ŞIRNAK MERKEZLİ OPERASYON: 76 GÖZALTI 

ŞIRNAK ve ilçeleri ie Antalya'da PKK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik Nevruz öncesi gerçekleştirilen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak merkez ve tüm ilçeleri ile Antalya'da, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye/milis/işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik yaklaşan Nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucu toplam 76 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet örgütsel doküman, 3 adet örgütsel resim, 3 adet AK47 tüfek şarjörü, 17 adet 7.62 mm fişek, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 20 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 1 adet yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan Tişört, 1 adet "Kürdistan" ibareli kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir"denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet müdürlüğünün çektiği operasyon videosu

Haber-Kamera: ŞIRNAK,()-



