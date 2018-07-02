DHA YURT;Silvan'da kaybolan Yusuf, drone ve ambifik araçla aranıyor (2)

KAYIP YUSUF İÇİN BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI



Hayvanları otlatmaya götüren ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz için AFAD İl Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Silvan İlçesi Çatakköprü Karakolu tarafından 1 Temmuz günü saat 17.05’te AFAD'ın 122 hattına yapılan ihbar üzerine, bir erkek çocuktan, hayvanları otlatmaya götürdükten sonra haber alınamadığı belirtililen açıklamada devam ile şöyle denildi:



"Olay yerine ivedi olarak 2 arama kurtarma aracı ile 10 kişilik arama kurtarma personeli yönlendirildi. Arama kurtarma faaliyetine geç saatlere kadar devam edilmiş ancak, bir netice alınamaması nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Ertesi gün 2 arama kurtarma aracı, 1 adet insansız hava aracı, 1 adet 8x 8 anfibik araç, 18 kişilik AFAD arama kurtarma timi, 4 kişilik UMKE personeli, 3 kişilik 112 personeli, 50 güvenlik korucusu ve 6 kişilik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma personeli olmak üzere toplam 81 personelle başlanan arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Silvan Çatakköprüde bulunan sulama kanallarında çalışmaların daha sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla DSİ tarafından baraj kapakları kapatılarak suyun akışı geçici olarak durdurulmuştur."

-Güvenlik - Türkiye-Diyarbakır / Silvan - İhsan YILMAZ