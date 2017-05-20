DHA YURT:ŞİDDETLİ FIRTINA KARS'TA MİNARE YIKTI, ÇATILARI UÇURDU

KARS’ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Akçalar, Kümbet ve Melikköy’de etkili olan şiddetli fırtına birçok evin çatısını uçurdu, minareyi yıktı, bazı araçlara, taziye evine ve gasilhaneye de zarar verdi. Bir kadının evin duvarının yıkılması sonucu yaralandığı doğal afetle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı.Kars'ta dün etkili olan yağmur ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan Arpaçay'ın Akçalar Köyü’nde taziye evinin çatısı uçtu ve duvarları yıkıldı. Çatı sac tabakalarını kilometrelerce uzağa fırlatan şiddetli fırtına, elektrik tellerini kopardı, ahır ve samanlıklara da zarar verdi. Köylüler, “Bir anda kıyamet koptu sandık. Neye yapacağımızı şaşırdık. Evlerimize hapsolduk. Bir süre evlerimizden çıkamadık. Havanın karartısı bile bizi korkuttu. Dışarıya çıktığımızda gördüğümüz manzara bir şaşkına çevirdi" diye konuştu.Kümbet köyünde ise fırtınadan cami minaresi yıkıldı. 30 metre yüksekliğindeki minare tamamen yıkılırken, cami ve bahçede kimse olmaması, cami bahçesindeki lojmanın üzerine düşmemesi olası büyük bir faciayı önledi. Gasilhaneye zarar verip, ağaç ve elektrik direklerini de deviren fırtına köylüleri korkuttu. Kümbet Köyü Muhtarı Fatih Boy, "Dün saat 14.30’da şiddetli rüzgardan kaynaklanan doğal afetten ötürü camimizin minaresi yıkıldı ve köyde 6 ev zarar gördü. 1 traktör çatı altında kaldı. Çok şiddetliydi, çatıyı götürüp direğe çivi gibi çaktı. Allah’tan o sırada burada kimse yoktu. Tek tesellimizde can kaybının olmaması" dedi.

1 KADIN YARALANDI

Evinin girişindeki bölmede çamaşır makinesini boşaltırken fırtınaden dolayı evinin duvarının yıkılması ile Nuran Bulut yaralandı. Bulut'un kocası Özcan Bulut, "Fıtına çok şidetliydi ve hava bir anda karardı dedik ki acaba deprem mi oluyor. Hemen kapıları arkadan sıkıca kapattık. Eşim göğsünden yaralandı. Çoluğumuzu çocuğumuzu zor kurtardık. Süt ve çamaşır makineleri zarar gördü" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Kararan hava çakan şimşekler

Akçalar köyünde çatısı uçan taziye evi

Vatandaşların konuşmaları

Köylülerin olayı anlatması

Köyde evlerin uçat çatıları

Çatıların kilometrelerce uzağı savrulmuş görüntüleri

Elektrik direkleri ve kopan teller

Kümbet köyünde minaresi yıkılan caminin 2 yıl önce çekilmiş sağlam görüntüleri

Cami minaresinin ayaktaki sağlam görüntü detayları

Caminin yıkılan minaresi ve cami bahçesine dökülen taşları

Minaresi yıkılan cami ve çatısı uçan gasilhane

Yıkılan minare ve çevreye savrulan taşların detayları

Kümbet Köyü Muhtarı Fatih Boy’un konuşması

Yaralanan Nuran Bulut’un konuşması

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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