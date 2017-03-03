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DHA YURT;SEVGİLİSİNİN DÖVÜP EVE KİLİTLEDİĞİ HAMİLE KADIN PENCEREDEN ÇIKARILIP HASTANEYE KALDIRILDI

BOLU'da, sevgilisinin feci şekilde döverek eve kilitlediği 4 aylık hamile 23 yaşındaki Gizem S., itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Gizem S.'yi dövdüğü iddia edilen İ.T. gözaltına alındı.Bahçelievler...

DHA YURT;SEVGİLİSİNİN DÖVÜP EVE KİLİTLEDİĞİ HAMİLE KADIN PENCEREDEN ÇIKARILIP HASTANEYE KALDIRILDI

BOLU'da, sevgilisinin feci şekilde döverek eve kilitlediği 4 aylık hamile 23 yaşındaki Gizem S., itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Gizem S.'yi dövdüğü iddia edilen İ.T. gözaltına alındı.Bahçelievler Mahallesi, Nergis Sokak'ta 5 katlı apartmanda oturan Gizem S., sabah polisi arayarak sevgilisinin kendisini dövdüğünü ve 3'üncü kattaki eve kilitlediği ihbarında bulundu. Gelen polis ekibi kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Gördüğü şiddet nedeniyle sağ gözü tamamanen kapanan, yüzü şişen ve morluklar oluşan Gizem S., itfaiye erinin yardımıyla pencereden merdivenli aracın sepetine alındı. Aşağıya indirilirken gözyaşlarını tutamayan Gizem S., 112 Acil ambulansında ilk tedavisi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hamile kadının yüzünde ve kollarında darp izleri olduğu belirlendi.

 

Tedavisi devam eden Gizem S.'yi döverek sabah kapıyı üzerine kilitleyip evden çıktığı ileri sürülen İ.T., polis ekipleri tarafından başka bir evde gözaltına alındı. İ.T.'nin alkollü olduğu, bu yüzden henüz ifadesinin alınmadığı belirtildi.

 

 

Polisin yaptığı araştırmada 4 aylık hamile Gizem S. ile İ.T.'nin dün akşam evde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, İ.T.'nin alkolün de etkisiyle Gizem S.'ye şiddet uyguladığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

 

 

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-İtfaiyenin merdivenli aracı

 

 

-Gizem S.'nin pencerede görüntüsü

 

 

-Gizem S.'nin sepete alınması, aşağıya indirilmesi

 

 

-Ambulansa alınması

 

 

-Sokaktan, ambulanstan, evden detaylar

 

 

-Ambulansın gidişi

Görüntü geçildi

 

 

Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU, ()

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