DHA YURT;SAMSUN GECEYİ DOĞALGAZSIZ GEÇİRDİ

SAMSUN'da sürdürülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz çelik ana hat borusunun dün saat 03.30'da zarar görmesi ardından kent merkezine henüz doğalgaz verilemedi. Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Bu olumsuzluğu Samsun halkına reva görenlere idari, adli tüm işlemler en yakından takip edilip gereği yapılacaktır. Samsun halkına geçmiş olsun" dedi.Samsun'da dün saat 03.30 sıralarında Tekkeköy İlçesi'ndeki yapımı devam eden altyapı çalışması esnasında doğalgaz çelik ana hat borusuna verilen zarar nedeniyle kent merkezindeki Canik, İlkadım ve Atakum İlçeleri'ne doğalgaz verilemedi. Hasar nedeniyle SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından gaz akışı kesilince çok sayıda kişi mağdur oldu. Bölgede oturanlar tüp alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken ısınmak için elektirikli ısıtıcılara yönenilmesi nedeniyle hatlarda oluşan aşırı yüklenme nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri de görüldü. Şaklaşık 600 bin kişinin oturduğu bölgeye henüz doğalgaz verilemedi.

HASAR, BU SABAH GİDERİLDİ

SAMGAZ tarafından bu gün yapılan açıklamada sabah saatleri itibariyle hasarın giderildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Sabah saatleri itibariyle hasar giderilmiştir. Ekiplerimiz, son kontrollerin yapılması ile birlikte dağıtım şebekesindeki bölge istasyonlarını sırasıyla devreye almaya başlayacak. Tüm şebekede yüzde 100 doğal gaz sağlanması akabinde, binaların da peyderpey doğal gaz arzı sağlanmasına gün içinde başlanacaktır. Bu süreçte, ekiplerimizce binanızda doğal gaz arzı sağlanıncaya kadar, güvenliğiniz açısından doğal gazlı cihazlarınızın ve ocağınızın kapalı olduğunu kontrol ediniz. Ekiplerimiz tarafından doğal gaz arzının sağlanması amacıyla yapılan işlemler ücretsizdir. Bu süre içinde özellikle ücret talep ederek arızayı gidermeye çalışan kişilere ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğine itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Yaşanan olaydan müteessir olduğumuzu bildirir, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

VALİ ŞAHİN: ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorun ile ilgili bilgi verdi. Vali Şahin, şöyle dedi: "Samsun'a doğalgaz taşıyan anahat sondaj çalışması nedeniyle zarar görmüş ve en çok ihtiyaç duyulan zamanda Samsun merkez gazsız kalmıştır. Saat 10.00 itibarıyla kaynak işlemleri bitirilmiş, röntgeni çekilmiş ve sorun olmadığı görülerek şebekeye gaz pompalanmaya başlanmıştır. Saat 12 gibi borulardaki basınç yeterli düzeye çıkacağı beklenmekte ve yine 12.10 dan itibaren başta hastahaneler yurtlar ve konutlara gaz verilmeye başlanacaktır. Bu arada bu olumsuzluğu Samsun halkına reva gören kimlerse gerek idari gerek adli tüm işlemler en yakından takip edilip gereği yapılacaktır. Samsun halkına geçmiş olsun. Özveriyle çalışanlara teşekkürler. Bir şey yapalım derken başka işe zarar verilmesin."

AŞIRI YÜKLENME ELEKTRİK KESİNTİLERİNE NEDEN OLDU

Elektirik kesintileri ile ilgili Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçe sınırları içerisinde meydana gelen doğal gaz kesintisi sonrası enerji talebindeki artıştan dolayı elektrik dağıtım sisteminde aşırı yüklenmeler yaşanmaktadır. Bu sebeple doğalgaz arzı sağlanıncaya kadar kademeli olarak bu ilçelerimizin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanabilir." Öte yandan bir çok kişi doğalgaz ve elektrik kesintisi ile ilgili tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Çok sayıda kişi elektrikli ısıtıcılar, kömür sobaları ile ısınma çabalarını gösteren fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntü dökümü



------------



-Kalabalık insan görüntüsü



-Doğalgaz boruları ve basınç göstergesinden detay



-Doğalgaz sayaçlarından detay



-Vatandaşlarla röportaj

(SÜRE: 02.05 Dk) (BOYUT: 67,6 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()