DHA YURT:SAMSUN'DA LOKANTADA DOĞALGAZ PATLAMASI (EK)

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İlkadım ilçesindeki dün gece bir lokantada, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen 7 işyeri ile park halindeki 6 aracın hasar gördüğü patlama sonrasında çalışmalar bu sabahta devam etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve SAMGAZ ekipleri olay yerinde hasar tespiti ve çalışması yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda patlama anı saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan geçen bir kişinin patlama nedeniyle yola savrulduğu anı da güvenlik anbean kameraları kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-2 farklı güvenlik kamerasından patlama anı

-Ekiplerin gündüz çalışma yapması

-Vatandaşlardan detay

-Dükkanlardan detay

-Araçlardan detay



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Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()