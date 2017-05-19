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DHA YURT:SAMSUN' DA  HAVA MUHALEFİ NEDENİYLE TÜM KUTLAMALAR ERTELENDİ

Samsun' da   şiddetli yağış 19 Mayıs kutlamalarını iptal ettirdi.   Hava muhalefeti nedeniyle saat 09.30 da yapılması planlanan  Temsili Bandırma Vapurundan Atatürk' ün Samsun' a çıkışının canlandırılacağı program ile bayrak devir...

DHA YURT:SAMSUN' DA  HAVA MUHALEFİ NEDENİYLE TÜM KUTLAMALAR ERTELENDİ

Samsun' da   şiddetli yağış 19 Mayıs kutlamalarını iptal ettirdi.   Hava muhalefeti nedeniyle saat 09.30 da yapılması planlanan  Temsili Bandırma Vapurundan Atatürk' ün Samsun' a çıkışının canlandırılacağı program ile bayrak devir teslim töreni,  19 Mayıs Yarı maratonu,  öğleden sonra yapılması planlanan solo türk ve  türk yıldızlarının programları  ertelendi. Ayrıca akşam saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılç' ın da katılacağı ve 1919 mektrelik türk bayrağının taşınacağı    bayrak yürüyüşünün de iptal  edildiği bildirildi. Ertelenen kutlamaların hava şartları müsait olursa yarın yapılacağı belirtildi 

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

SAMSUN/

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