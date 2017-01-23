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DHA YURT:Sakarya Valisi Coş'un pasaportunun iptal edildiği iddiasına yalanlama

 Sakarya Valisi Coş'un pasaportunun iptal edildiği iddiasına yalanlama  SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş'un avukatı Erhan Dursun, müvekkilinin pasaportunun iptal edildiği iddialarını yalanlarken, yargıya başvuracaklarını belirtti.Avukatı...

DHA YURT:Sakarya Valisi Coş'un pasaportunun iptal edildiği iddiasına yalanlama

 Sakarya Valisi Coş'un pasaportunun iptal edildiği iddiasına yalanlama

 SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş'un avukatı Erhan Dursun, müvekkilinin pasaportunun iptal edildiği iddialarını yalanlarken, yargıya başvuracaklarını belirtti.Avukatı Erhan Dursun, Devlet Denetleme Kurulu'nun FETÖ/PDY araştırması kapsamında aralarında müvekkili Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da bulunduğu 5 valinin Bank Asya'da hesaplarının olduğu, Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yaptıkları, valilerin pasaportlarının iptal edildiği yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Dursun, bu konudaki iddiaları yalanlarken şöyle dedi: "17/25 Aralık sonrasındaki duruşu belli olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da yaptıkları ortada olan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a zaman zaman yapılan medya saldırılarının sonuncusunu bugün gördük. Aslı astarı olmayan haberlerle algı oluşturmaya çalışanlara yasalar karsısında gereken cevap verilecektir. Duruşu her zaman net olan Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u karalamak isteyenler asla hedeflerine ulaşamayacaklardır. İlgili tüm haber metinleri yalandır. Sayın müvekkilimin yurt dışına çıkışını engelleyecek herhangi bir husus sözkonusu değildir. Sayın valimizle ilgili sonuç alamayacakları da ortadadır. Sayın valimizi yıpratma amacıyla aslı olmayan içeriklere ilişkin içerik engellemelerine başvuracağımız gibi tazminat yoluna da başvuracağız."



-Genel - Türkiye-Sakarya / Adapazarı - Zafer TOKUŞ

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