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DHA YURT;RÜZGAR PROTOKOL ÇADIRINI UÇURDU,DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ ZOR ANLAR YAŞADI

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Van Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Törende Görmez'in bulunduğu protokol çadırı, bir anda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Görmez, korumalar tarafından...

DHA YURT;RÜZGAR PROTOKOL ÇADIRINI UÇURDU,DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ ZOR ANLAR YAŞADI

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Van Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Törende Görmez'in bulunduğu protokol çadırı, bir anda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Görmez, korumalar tarafından törenin yapıldığı yerdeki yatılı Kuran Kursu'na götürüldü.  

Van'da meydana gelen iki büyük depremde binaları hasar gören Van İl Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü M.Suat Ekici, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Van Milletvekili Beşir Atalay'ın konuşmasını yaptığı sırada aniden çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle protokolun bulunduğu çadır, bir anda iskeletinin devrilmesiyle uçtu. Panik anlarının yaşandığı alanda protokol üyeleri kaçışmaya başladı. Alanda görevli koruma polisleri Diyanet İşleri Başkanı Görmez'i, tören alanındaki yatılı Kuran Kursuna götürdü. Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla Görmez ve beraberindeki protokol tekrar alana gelerek temel atmak için butona bastı.

Görmez, temel atma töreninde yapacağı konuşmayı iptal ederek Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı Kitap Kafenin açılışına katılmak üzere ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER FEED TEN GEÇİLİYOR 

VAN/

 

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