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DHA YURT;RUS UÇAKLARININ ŞEHİT ETTİĞİ UZMAN ONBAŞI 'BEN ŞEHİT OLACAĞIN' DİYE EL BAB'A GİTMİŞ

FIRAT Kalkanı operasyonunda Rus uçaklarının bombardımanı sonucu şehit olan askerlerden tankçı uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi Adana'daki baba evine son kez getirildi. Operasyon bölgesinden izne gelip 1.5 ay önce geri dönen Topal'ın...

DHA YURT;RUS UÇAKLARININ ŞEHİT ETTİĞİ UZMAN ONBAŞI 'BEN ŞEHİT OLACAĞIN' DİYE EL BAB'A GİTMİŞ

FIRAT Kalkanı operasyonunda Rus uçaklarının bombardımanı sonucu şehit olan askerlerden tankçı uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi Adana'daki baba evine son kez getirildi. Operasyon bölgesinden izne gelip 1.5 ay önce geri dönen Topal'ın "Ben şehit olacağım" diyerek El Bab'a gittiği öğrenildi. Uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan mahallesindeki baba evinde dualarla karşılandı. Sık sık tekbir getirilirken cenaze aracındaki Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu öpen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı, kalabalık yakınları ile birlikte gözyaşı döktü. Ağabeyinin kamuflaj elbisesini giyen erkek kardeşi 15 yaşındaki Enes ile kız kardeşleri Türk Bayrağını öperek vedalaşırken, babası Salih ve eşi Sema Topal askerlerin desteğiyle ayakta durabildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLEMEDİ

Emre Mücahit Topal'ın, izine geldiğinde ailesine, "Oralarda durum çok kötü. Şartlar çok ağır, ben şehit olacağım. Ölürsem, cenazemi memleketimiz Andırın'a defnedin" diye vasiyet ettiğini belirten yakınları, ağır kış şartları nedeniyle bu isteğinin yerine getirilemediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Şehitin evinin önünde dua okunması

- Evin önündeki kalabalıktan görüntüler

- Şehit yakınlarının ağlaması

- Küçük çocukların duaya eşlik etmesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Annesinin ağlaması

- Şehit yakınlarının tabuta sarılmaları

- Şehitin kardeşinin tabutu öpmesi ve ağlaması

- Annesinin tabutun okşayarak ağlaması

- Cenaze aracının gidişi

- Polisler eşliğinde cenaze aracının gidişi

SÜRE:04'40" BOYUT:522 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI /Malik GÖDELİNER ADANA,()

 

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