DHA YURT:RUS BOMBARDIMANINDA ŞEHİT OLAN ONBAŞI 'BEN ŞEHİT OLACAĞIM' DİYE EL BAB'A GİTMİŞ (EK)

TOPRAĞA VERİLDİ

Sabancı Merkez Camii'ne getirilen Emre Mücahit Topal'ın cenazesini annesi Sema Topal ile kardeşleri asker selamı ile karşıladı. AB Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve binlerce kişinin katıldığı törende yakınları Topal'ın tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran kız kardeşi Büşra, ağabeyinin üniformasını kokladı. Kılınan cenaze namazının ardından Emre Mücahit Topal, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Ardından da götürüldüğü Adana Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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- Şehit annesinin camiye getirilmesi



- Şehidin tabutunun askerler tarafından getirilmesi



- Şehidin kardeşlerinin ve yakınlarının tabuta sarılıp öpmeleri



- Kız kardeşinin şehidin üniformasına sarılarak ağlaması



- Cenaze namazının okunması



- Vali Mahmut Demirtaş Bakan Ömer Çelik ve Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün dua etmesi



- Şehidin tabutunun top aracına bindirilmesi



- Ömer Çelik ve şehidin kardeşinin görüntüsü

SÜRE:05'12" BOYUT:582 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI / Malik GÖDELİNER ADANA,()