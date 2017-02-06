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DHA YURT:RİZE'DE YANGIN: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

RİZE'de bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen biri bebek 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.Olay saat 11.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Dut Dibi Sokak'ta yaşandı. Bir apartmanının 4'üncü katında Gökay...

DHA YURT:RİZE'DE YANGIN: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

RİZE'de bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen biri bebek 4 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.Olay saat 11.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Dut Dibi Sokak'ta yaşandı. Bir apartmanının 4'üncü katında Gökay Kalaycı'nın ikamet ettiği evin mutfağında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Evde mahsur kalan ve Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarılan biri bebek 4 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Binada oturan vatandaşlarda balkonlara çıkarak oluşan yoğun dumandan korunmaya çalıştı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken bazı bina sakinleri yangına zamanında müdahale edilmediğini öne sürerek itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.Ev sahibi Gökay Kalaycı, bir anda dumanlarla karşılaştığını belirterek balkona çıktığını ve itfaiyenin kendisini kurtardığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Yangın detayları

İtfaiye müdahalesi

Yangından etkilenenler

Olayı anlatan Gökay Kalaycı

Detaylar

 Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-

 

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