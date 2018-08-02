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DHA YURT:RİZE'DE SAĞANAK SELE DÖNDÜ; BAŞKAN 'BATIYORUZ' PAYLAŞIMI YAPTI (EK)

8 KİŞİ MAHSUR KALDI Rize’de etkisini sürdüren şiddetli yağışla meydana gelen sel nedeniyle Güzelyurt ve Islahiye köylerinde 8 kişi heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kömürcüler...

DHA YURT:RİZE'DE SAĞANAK SELE DÖNDÜ; BAŞKAN 'BATIYORUZ' PAYLAŞIMI YAPTI (EK)

8 KİŞİ MAHSUR KALDI

Rize’de etkisini sürdüren şiddetli yağışla meydana gelen sel nedeniyle Güzelyurt ve Islahiye köylerinde 8 kişi heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kömürcüler köyünde ise sel sularının tehdit ettiği 7 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
6 ARAÇ SELE KAPILDI
Rize’nin Salarha ve Muradiye beldelerinde taşkın nedeniyle 6 araç sele kapıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye ulaşan iş makineleir kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İki beldede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları sula altında kaldı.
Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, büyük bir sel afeti yaşadıklarını belirterek “Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Bölgede yağmur devam ediyor. Müdahale ediyoruz.ö dedi.
İŞ MAKİNESİ BÖYLE SÜRÜKLENDI 
Rize'de şiddetli yağışla oluşan sele müdahale eden iş makinesini debizi yükselen dereye akıntıya kapıldı. Sürüklenen iş makinesi derede gözdenm kayboldu. Operatörünün son anda terk ettiği iş makinesinin derede sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. 

Görüntü Dökümü
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Muradiye beldesi sel detayları
Vatandaşlarla röp.
Sel anı detayları
Muradiye Bel. Bş. İle röp.
İş makinesinin sürüklenme anı
Detaylar
 Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-
 

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