DHA YURT;RİZE' DE KAZA; YARALILAR VAR

Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen çır çapttı, Kazada yaralılar olduğu bildirildi..
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
RİZE/
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen çır çapttı, Kazada yaralılar olduğu bildirildi.. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK RİZE/
16 Ocak 2017 Pazartesi 14:43
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen çır çapttı, Kazada yaralılar olduğu bildirildi..
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RİZE/
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