DHA YURT;PROF. DR. ERCAN: İSTANBUL'DA DEPREM 2045'TEN ÖNCE OLAMAZ

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, "Kuzey Marmara'da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok" dedi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 'Türkiye’nin Deprem Gerçeği' konulu konferansa katıldı. Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin yerin biçimini değiştiren, yeraltı kaynakları ile enerjiyi oluşturan yararlı bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce'nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah'ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor" dedi.

Türkiye'de depremlerin ortalama oluş derinliğinin 7 ile 10 kilometre arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bütün depremler yer kabuğunun ilk 10 kilometre içerisinde olur. İlk 10 kilometre gevrek ve kırılgandır. Türkiye'de son 100 yılda 112 tane yaklaşık yıkıcı deprem oldu. 100 yılda 86 bin kişi öldü. 300 bine yaklaşık kişi yaralandı" diye konuştu.

Türkiye'deki depremlerin yüzde 57'sinin Kuzey Anadolu fayında gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki depremlerin yüzde 33'ü göçüntü türü olan Batı Anadolu'dadır. Yüzde 13'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerindedir. Türkiye'de deprem açısından en sakıncalı olan yer Kuzey Anadolu kırığıdır. Karabük, Kuzey Anadolu kırığının sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bu yüzden depremden etkilenecek illerden bir tanesidir."

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, "Kuzey Marmara'da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok" dedi.

