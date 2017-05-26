DHA YURT;POMPALI TÜFEKLE GİRDİĞİ EVDE KATLİAM YAPTI: 3 ÖLÜ (EK) ÖZEL HAREKAT ÇATILARDA ZANLIYI ARADI

Edirne'de eniştesi, kız kardeşi ve yeğenini öldürdekten sonra kaçan Nedim Merdin'in aynı mahallede görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleri Kobra aracıyla mahalleye girerken, asayiş şubesinin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri de sokaklarda ve çatılarda arama yaptı. İhbarların olduğu bölgedeki evlerin çatılarınatek tek çıkan özel harekat ekipleri ellerinde uzun namlulu silahlarla katil zanlısı Nedim Merdin'i aradı, ancak bir ize rastlanmadı. Polisin uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından çok sayıda sabıka olduğu tespit edilen katil zanlısı Nedim Merdin'i arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mahalleye gelen polis ekipleri

-Özel Harekat ve Kobra aracı

-Çatılarda yapılan aramalar

-Mahallede toplananlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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