Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

DHA YURT;POMPALI TÜFEKLE GİRDİĞİ EVDE KATLİAM YAPTI: 3 ÖLÜ (EK) ÖZEL HAREKAT ÇATILARDA ZANLIYI ARADI

Edirne'de eniştesi, kız kardeşi ve yeğenini öldürdekten sonra kaçan Nedim Merdin'in aynı mahallede görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleri Kobra aracıyla mahalleye girerken, asayiş...

DHA YURT;POMPALI TÜFEKLE GİRDİĞİ EVDE KATLİAM YAPTI: 3 ÖLÜ (EK) ÖZEL HAREKAT ÇATILARDA ZANLIYI ARADI

Edirne'de eniştesi, kız kardeşi ve yeğenini öldürdekten sonra kaçan Nedim Merdin'in aynı mahallede görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleri Kobra aracıyla mahalleye girerken, asayiş şubesinin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri de sokaklarda ve çatılarda arama yaptı. İhbarların olduğu bölgedeki evlerin çatılarınatek tek çıkan özel harekat ekipleri ellerinde uzun namlulu silahlarla katil zanlısı Nedim Merdin'i aradı, ancak bir ize rastlanmadı. Polisin uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından çok sayıda sabıka olduğu tespit edilen katil zanlısı Nedim Merdin'i arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mahalleye gelen polis ekipleri

-Özel Harekat ve Kobra aracı

-Çatılarda yapılan aramalar

-Mahallede toplananlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

====================================================
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246