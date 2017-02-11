DHA YURT;Özgecan'ı anlatacak 'Cennetin Kuşları' filminin sözleşmesi, ikinci ölüm yıldönümünde imzalandı (EK) MEZARI BAŞINDA ANILDI

Mersin Şehir Mezarlığı içerisindeki Özgecan Aslan'ın anıt mezarına giden baba Mehmet, anne Songül ve kardeşler Beste ile Barış Ali Aslan, duygulu anlar yaşadı. Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından kızının mezarına yapılan anıt heykeli okşayan anne Songül Aslan, kızını temsil eden heykelin siluetini öptü. Okunan dualara eşlik eden Aslan, güçlükle ayakta durabildi. Ölümünün ikinci yılında kardeşi Özgecan Aslan'ı mezarı başında anan Beste ile Barış Ali de mezar başında dua edip hüzünlü anlar yaşadı. Büyük acı yaşadıklarını ifade eden anne Aslan, "Ölene kadar bu acımız bitmez. Tüm dünyaya sesleniyorum. Anne babalar eğitimden geçsin. Böyle bir şiddete kimsenin çocuğu maruz kalmasın, bu şiddet artık son buldun. Hiçbir anne baba yüreği böyle yanmasın. Özgemin hiç bir suçu yoktu. Çok masumdu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor bir acı. 2 yılda acı aynı. Hep ağlıyorum, üzülüyorum. Değişen hiç bir şey yok. Ölene kadar da bitmeyecek. Çok zor bir şey. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.Vatandaşlar da gün içerisinde Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti. CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı ve PM üyesi Ayhan Yalçınkaya ile beraberindekiler de Özgecan'ı mezarı başında anıp dua okudu. Galatasaray taraftarı bir grup mezara atkı bırakırken, mezar başında duygusal anlar yaşandı.

Görüntü Dökümü





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- Özgecan Aslan'ın mezarından görüntüler





- Aile mezara gelirken





- Baba Mehmet Aslan'ın mezarı öpmesi





- Anne Songül ve baba Mehmet Aslan dua etmesi





- Anne Songül Aslan'ın ağlaması





- Aslan ailesi mezar başında





- Mezar başında dua edilmesi





- Vatandaşların mezarı ziyaret etmesi





- CHP heyetinin mezar başında dua etmesi





- Taraftar grubu mezara atkı bırakması





- Songül Aslan'ın konuşması





- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05'48" BOYUT: 383.52 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()