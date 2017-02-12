DHA YURT;OTOMOBİLDE EŞİ VE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI (EK)KIZINI DA BIRAKTI

Şanlıurfa’da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., bir kızını da serbest bıraktı. Şu ana kadar 1'i kız 2 çocuğunu bırakan Osman B.'nin takside rehin tuttuğu eşi ve diğer iki çocuğunu da bırakması için çabalar devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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- Rehinenin bulunduğu taksi
- Serbest bırakılan çocuklar
- Olay yerinde bekleyen ekipler
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33 MB
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