DHA YURT;OTOMOBİLDE EŞİ VE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI (EK)KIZINI DA BIRAKTI

Şanlıurfa’da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., bir kızını da serbest bıraktı. Şu ana kadar 1'i kız 2 çocuğunu bırakan Osman B.'nin takside rehin tuttuğu eşi ve diğer iki çocuğunu da bırakması için çabalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Rehinenin bulunduğu taksi



- Serbest bırakılan çocuklar



- Olay yerinde bekleyen ekipler



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33 MB

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