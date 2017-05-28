DHA YURT;OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Osmaniyeli Tankçı Uzman Çavuş 30 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

15 gün önce Şırnak'ta, içinde bulunduğu zırhlı araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda yaralanan evli 1 çocuk babası Oğuzhan Yılmaz, tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi burada devam eden Oğuzhan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu. Özlem Yılmaz'la evli olan ve 3 yaşında Eslem adında bir kızları bulunan Oğuzhan Yılmaz'ın şehitlik haberi üzerine Osmaniye'de babası Celal Yılmaz'ın evinin bulunduğu merkeze bağlı Sakızgediği Mahallesi girişine Türk bayrağı asıldı.

Kardeşi Metehan Yılmaz da uzman çavuş olan şehidin cenazesi, yarın Osmaniye'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin evinin önünde oturan yakınlarının görüntüsü

- Şehidin evine ve mahalleye Türk bayrağının asılması

SÜRE:47" BOYUT:88,5 MB

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

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