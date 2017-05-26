DHA YURT:O KIŞLADA YEMİN TÖRENİ

828 ASKERİN HASTANELİK OLDUĞU KIŞLADA DÜZENLENEN YEMİN TÖRENİNDE ENDİŞELİ AİLELER ÇOCUKLARINI GÖRME FIRSATI BULDU



MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 828 asker hastanelik olurken, 1'i yaşamını yitirdi. Halen 59 askerin tedavisi sürerken, kışlada, önceden hazırlanan program değişmedi, yemin töreni düzenlendi. Endişeli aileler böylelikle, çocuklarını görme fırsatı buldu. Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda (Batı Kışla) geçen salı gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle bazı askerler hastanelere kaldırılmaya başlandı. Tedavisi tamamlananlar taburcu edilirken, başka rahatsızlananlar da oldu. Batı Kışla'da başlayan rahatsızlıklar, Doğu Kışla'da görüldü. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle meydana geldiği sanılan olayda, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam 828 asker bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle tedavi edildi. Bunlardan sadece 59'ununun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 20 kişilik uzman ekibin de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

DETAYLI OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Geçen çarşamba gecesi fenalaşıp Batı Kışla'dan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilen askerlerden Er Hüsnü Özel ise öldü. Kırşehir Mucur nüfusuna kayıtlı, bir kız kardeşi bulunduğu ve babası Recep Özel'in 3 yıl önce pankreas kanserinden vefat ettiği, annesi Gülhan Özel ile birlikte yaşadığı belirtilen Er Hüsnü Özel'e İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. İlk incelemede ölüm sebebine ilişkin bir sonuca varılamazken, detaylı otopsi için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm nedeninin yapılacak detaylı otopsi ile anlaşılabileceği belirtildi.

AİLELER YEMİN TÖRENİ İÇİN KIŞLA'DA

Çok sayıda askerin hastanelik olmasıyla endişelenen, vakit kaybetmeden çocuklarıyla irtibata geçen aileleri, bugünkü yemin töreni için Manisa'ya geldi. Heyecanlı anlar yaşayan ailelerden bazıları ise çocuklarının tedavi gördüğü hastanelere gitti. Albay Arif Seyhan Kışlası'ndaki yeamin töreni sonrası aileler, çocukları kucaklaştı.

Asken yakını Yusuf Çallafcı, Antalya'dan asker oğlunu görmeye geldiğini belirterek, "Oğlum iyi. Ancak öteki askerlerin zehirlenmesi ve bir askerimizin şehit olması beni üzdü. Şükür oğlumuzda bir şey yok" dedi.

Çeşme Alaçatı'dan asker akrabasını görmeye gelen Hatice Ünal ise "Akrabam asker. Burada zehirlenme konusunda bize bir şey söylemediler. Akrabamız zehirlenmemiş, Şırnak Silopi'ye gideceği için yemin törenine geldik. Tüm askerlerimize geçmiş olsun" dedi.

Asker annesi Sümeyra Atay ise oğlunun zehirlenmeden etkilendiğini, iki gündür hastanede yattığını, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Oğlunun zehirlendiği gün tavuk eti yediğini ve zehirlenmenin bundan olduğunu ifade etti" dedi.

Yetkililer ise her türlü numunenin alındığını, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Askeriyenin girişinden görüntü

- Asker yakınları ile röpler

- Merkezefendi Devlet Hastanesi

- Bekleyen askerler

- Tedavi gören askerlerden kısa açıklamalar.

Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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