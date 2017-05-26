DHA YURT;O KIŞLADA YEMİN TÖRENİ - EK

1046 ASKER ETKİLENMİŞ

Manisa Valisi Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören askerlerle ilgili açıklama yaptı. Valisi Güvençer, geçen salı gününden beri 1046 askerin bakteriyel bağırsak enfeksiyonundan etkilendiğini belirterek, "217 askerimiz hastanelerde yatıyor. 1 şehidimiz var. 2 askerimiz yoğun bakımda yatıyor durumları iyi. Bugüne kadar askerlerimizden 527'si hastanelerde, kalanı ise askeriyede kurulan sağlık istasyonunda tedavi edildi" dedi.

Vali Güvençer, bugün Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 5175 erin yemin ettiğini belirtirken "Askerlerimizin büyük kısmı aileleriyle birlikte dağıtıma gitti. Yemin etmeyen askerlerimiz de peyderpey yemin ettikten sonra yeni birliklerine gidecekler. Dağıtımları Manisa'ya çıkanlar da burada kalacaklar" dedi.

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