DHA YURT:O KAZADA ÖLENLERİN MOLA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA-Marmaris karayolundaki Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkarak alt yola devrilen ve içindeki 24 kişinin öldüğü midibüsün yolcularının Aydın'ın Çine İlçesi'ndeki bir çay bahçesinde verdiği molanın görüntüleri ortaya çıktı.

Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden hareket eden, içinde 34 kişi bulunan midibüs, geçen cumartesi günü saat 12.30'da, Muğla-Marmaris karayolundaki Sakar Geçidi'nden inerken, kontrolden çıktı. Şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki midibüs, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden bir başka otomobilin üzerine düştü. Kazada şoför Sertbaş'ın da aralarında yer aldığı 2'si erkek, 1'i çocuk, 21'i kadın olmak üzere toplam 24 kişi yaşamını yitirdi. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur ise yaralı kurtuldu.

KAMERALARA YANSIDI

24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı midibüsün yolcularının, Aydın'ın Çine İlçesi'nde saat 09.30 sıralarında verdiği molanın görüntüleri ortaya çıktı. Anneler Günü etkinliği kapsamında 13 Mayıs'ta İzmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e hareket eden midibüstekilerin, kazadan bir süre önce Çine ilçesindeki bir çay bahçesinde mola vermesi ve buradaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada ölen Melisa Şele ile yaralı kurtulan arkadaşı Simge Sinur'un kafileyle aynı yerde kahvaltı yapmayıp yan taraftaki bir işyerine gittikleri ve burada bir şeyler atıştırdıkları da çay bahçesinin güvenlik kameralarının görüntülerinde yer aldı. Bir süre burada zaman geçiren Şele ve Sinur'un çay bahçesinde yolculardan birinin fotoğrafını çektikten sonra midibüse yöneldikleri de görüldü. Saat 09.30 sıralarında mola veren grup yaklaşık 1 saat 10 dakika boyunca dinleniyor.

Görüntü Dökümü

(işyerinin güvenlik kamerası)

- Mola yerinde araçtan inerken

- Çay bahçesindeki moladan görüntü

Haber: Burhan CEYHAN- Kamera: AYDIN, ()

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