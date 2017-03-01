DHA YURT:Nusaybin'de PKK operasyonu sonrası bulunan 9 patlayıcı imha edildi

MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonrasında bulunan 9 el yapımı patlayıcı ve 34 askeri mühimmat, kontrollü olarak imha edildi.

Mardin Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin kapatılması, oluşturulan barikatların tamamının temizlenmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde operasyonlar yapılmıştır. Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların bulunması ve imha edilmesi amacıyla yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 20-26/02/2017 tarihleri arasında terör örgütü mensuplarına ait 9 adet el yapımı patlayıcı madde ve 34 adet askeri mühimmat bulunarak imha edilmiştir" denildi.

PATLAYICININ İMHA ANINDAN GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



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