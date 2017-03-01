Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

DHA YURT:Nusaybin'de PKK operasyonu sonrası bulunan 9 patlayıcı imha edildi

MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonrasında bulunan 9 el yapımı patlayıcı ve 34 askeri mühimmat, kontrollü olarak imha edildi. Mardin Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan...

DHA YURT:Nusaybin'de PKK operasyonu sonrası bulunan 9 patlayıcı imha edildi

MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonrasında bulunan 9 el yapımı patlayıcı ve 34 askeri mühimmat, kontrollü olarak imha edildi.

Mardin Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin kapatılması, oluşturulan barikatların tamamının temizlenmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde operasyonlar yapılmıştır. Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların bulunması ve imha edilmesi amacıyla yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 20-26/02/2017 tarihleri arasında terör örgütü mensuplarına ait 9 adet el yapımı patlayıcı madde ve 34 adet askeri mühimmat bulunarak imha edilmiştir" denildi.

PATLAYICININ İMHA ANINDAN GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



-Güvenlik - Türkiye-Mardin - MARDİN, ()-

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.