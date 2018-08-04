 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

DHA YURT;NAZİLLİ'DE SAĞANAK CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ, RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi. Nazilli ilçesinde bu sabah sağanak nedeniyle Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve İstiklal...

DHA YURT;NAZİLLİ'DE SAĞANAK CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ, RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi. Nazilli ilçesinde bu sabah sağanak nedeniyle Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'nde su taşkınları yaşandı. 30 dakika içinde metrekareye 42 kilo yağmur düştü. Aşırı yağış nedeniyle Aydın-Denizli karayolunun bir bölümünde mazgallar tıkandı, yol bir süreliğine taşıt trafiğine kapandı. Ayrıca 75. Yıl Bulvarı ve Albay İbrahim Karaoğlan alt geçidi de bir süreliğine ulaşıma kapandı. Biriken sular, karayoluna paralel yollara da taştı.Meteoroloji'nin aşırı yağış tahminine göre hazırda bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri ekipleri, su biriken yerlere müdahale etti. Aşırı yağış dışında şiddetli rüzgar da bazı ağaçların yıkılmasına sebep oldu. Farklı yerlerde yol kenarlarında park halinde bulunan 6 otomobil, devrilen ağaçların altında kalarak zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkılan ağaçları kaldırdı.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
- Aşırı yağmur nedeniyle Nazilli sokaklarından görüntü
- Nazilli-Aydın Devlet Karayolundan görüntü
- Şirinevler Mahallesinde devrilen ağaçlar ve altında kalan otomobillerden görüntü
- Dumlupınar Mahallesinde sokağı su basması
- Mahalle sakininin konuşması
- 75.Yıl Bulvarının su ile dolması ve trafiğe kapatılması
 Yağmur dan çalışmalardan detay görüntüler.


Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar