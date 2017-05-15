DHA YURT;MUĞLA' DA 24 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Muğla Antalya karayolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
Görüntü DÖkümü
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-Araç kamerasında kaza anı
MUĞLA/
Muğla Antalya karayolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Görüntü DÖkümü ------------- -Araç kamerasında...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 08:19
Muğla Antalya karayolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
Görüntü DÖkümü
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-Araç kamerasında kaza anı
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