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DHA YURT;MEZARLIKTA İNFAZ: 3 ÖLÜ

ADANA'nın merkez Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında silahlarla vurularak öldürülmüş 3 erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde mezarlık içindeki otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık...

DHA YURT;MEZARLIKTA İNFAZ: 3 ÖLÜ

ADANA'nın merkez Yüreğir İlçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında silahlarla vurularak öldürülmüş 3 erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde mezarlık içindeki otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mezarlıktaki direğe çarparak durduğu anlaşılan otomobilin içinde bir erkek, kapıdan yere düşmüş halde ikinci bir erkek, bir de 10 metre uzaklıkta 3 ceset bulundu.

Uzun namlulu silah ve tabancalarla vurularak öldürüldüğü belirlen 3 kişinin kimlikleri ve kim tarafından neden vurulduklarının belirlenmesi için geniş bir soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kurşunlanan aracın görüntüsü

- Aracın içindeki ölen iki şahıs

- Aracın dışında ölen şahıs

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Boş kovan araması yapan polis

- Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi

- Olay yerindeki sağlık ekipleri

- Mezarlığın genel görüntüsü

(Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, ()

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