DHA YURT;MERSİN'DE YAĞMUR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, OKULLAR TATİL EDİLDİ BABA KIZ SEL SULARINDA BÖYLE SÜRÜKLENDİ

MERSİN'de yağan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi, 7 ilçede okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Mersin'de gece yarısından itibaren başlayan yağış sabah saatlerinde etkili bir şekilde devam etti. Sabah okula ve işe gitmek isteyenler güç anlar yaşadı. Kentin farklı noktalarında birçok araç yağmurun oluşturduğu sel sularında kaldı. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar zor anlar yaşarken, bazı veliler çocuklarını sırtında taşımak zorunda kaldı. Vatandaşların kullandığı belediyeye ait toplu taşıma araçlarını da su bastı. Kenar mahallelerde bazı ev ve işyerlerini su basarken, can ve mal kaybı olmadı. Bu gelişmeler üzerine Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzlar nedeniyle merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarından bir gün süre ile eğitime ara verildi.



Meteoroloji yetkilileri, cuma günü öğlene kadar yağışın devam edeceğini bildirirken, Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamada, kentte etkisini gösteren sağanak yağmur nedeni ile oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istedi.

BABA KIZ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl mahallesindeki evlerinden çıkıp işe gitmek üzere yola çıkan baba kız 34'ncü caddeden geçerken sel sularına kapıldı. Sel sularında bir süre sürüklenen baba kız daha bir süre sürüklenmekten kendi imkanlarınyla kurtulup ayağa kalktılar.

Görüntü Dökümü



-------------------



Yolda biriken sel suları



Araçlar sel sularında geçerken



Batı çıktı yolunda suların birikmesiyle birlikte göl olması



Araçlar geçemiyor



Baba kız sel sularından tutununarak karşıya geçmeye çalışırken



Baba kız bir birlerin esarılarak geçmeye çalışırken



Baba kız sel sularına kapılırken



Sel sularında sürüklenirken



Baba kızına sarılıp kurtarırken

( Haber : -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()



Süre. 02.30.00 boyut: 112.18