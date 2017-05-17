Mersin'de tartıştıkları 1 çocuk babası 24 yaşındaki Hanifi Hisak’ı, bıçaklanarak ölümü ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında cinayet zanlısının da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı..
DHA YURT;MERSİN' DE TARTIŞTIKLARI 1 ÇOCUK BABASINI ÖLDÜREN 5 ZANLI TUTUKLANDI
Mersin'de tartıştıkları 1 çocuk babası 24 yaşındaki Hanifi Hisak’ı, bıçaklanarak ölümü ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında cinayet zanlısının da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı..
17 Mayıs 2017 Çarşamba 09:28
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