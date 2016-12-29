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DHA YURT:MERSİN' DE SEL CAN ALDI

SEL SULARINA KAPILAN KADIN BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi otopsi...

DHA YURT:MERSİN' DE SEL CAN ALDI

SEL SULARINA KAPILAN KADIN BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu' na gönderildi

HORTUM KORKUTTU

Mersin' de denizde çıkan hortum korkuttu. Kent merkezinde kıyıya yakın yerde öğle saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti

Göründü Dökümü



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-Hortumdan görüntü

MERSİN/

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