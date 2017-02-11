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DHA YURT;MERAL AKŞENER'İN ÇANAKKALE TOPLANTISINDA 'SALON KRİZİ' ÇIKTI

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki ‘Milli iradeye saygı’ toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı. Baskılar nedeniyle otel yönetiminin...

DHA YURT;MERAL AKŞENER'İN ÇANAKKALE TOPLANTISINDA 'SALON KRİZİ' ÇIKTI

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki ‘Milli iradeye saygı’ toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı. Baskılar nedeniyle otel yönetiminin salonun elektriğini kestiği iddia edildi. Buna rağmen otele gelen Akşener, yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu salonda konuşmasını yaptı.  Meral Akşener'in Çanakkale'deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel'in Megaron Salonu'nda bugün saat 14.00'de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak 'Başbakan Akşener' ve 'Ülkücü hareket engellenemez' sloganları atmaya başladı.  Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener'i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı. Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi.

Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yapmaya başladı.

Görüntü Dökümü

---------------:

- Salondaki tepkiden görüntü

- Elektrigin kesilmesi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ) -

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