DHA YURT;Malatya'da belediye otobüsüne kamyon çarptı: Yaralılar var (1)

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sütlüce mahallesinden şehir merkezine gelen büyükşehir belediyesine ait otobüse arkadan kamyon çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİLYOR
MALATYA, ()
Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sütlüce mahallesinden şehir merkezine gelen büyükşehir belediyesine ait otobüse arkadan kamyon çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİLYOR MALATYA, ()
26 Mayıs 2017 Cuma 12:30
Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sütlüce mahallesinden şehir merkezine gelen büyükşehir belediyesine ait otobüse arkadan kamyon çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİLYOR
MALATYA, ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:17
|05:29
|13:11
|17:10
|20:36
|22:29